Μητσοτάκης για φωτιές: πρώτο μέλημα οι ανθρώπινες ζωές

Τι ανέφερε σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις αποζημιώσεις.

«Ο κρατικός μηχανισμός κάνει το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθεί με τη μέγιστη ταχύτητα και να περιορίσει τις μεγάλες πυρκαγιές» στην Αττική, την Βοιωτία και την Κορινθία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Στις Βρυξέλλες που βρίσκομαι για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, ενημερώνομαι συνέχεια για την εξέλιξη των μεγάλων πυρκαγιών στην Αττική στην Ηλεία και στην Κορινθία. Οι επιστήμονες μας είχαν προειδοποιήσει ότι οι μέρες αυτές θα ήταν εξαιρετικά δύσκολες, λόγω του καύσωνα και των ισχυρών ανέμων. Ο κρατικός μηχανισμός κάνει το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθεί με τη μέγιστη ταχύτητα και να περιορίσει αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Θέλω να ζητήσω από τους συμπολίτες μας να υπακούουν στις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Το πρώτο μας μέλημα πάντα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ακολουθεί η προστασία της περιουσίας και του φυσικού μας περιβάλλοντος, γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εκκενώσεις οι οποίες διατάσσονται από την πολιτική προστασία να υλοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έπαθαν ζημιές από τις πυρκαγιές αυτές, ότι ο κρατικός μηχανισμός αμέσως μετά την κατάσβεση των πυρκαγιών θα βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα να καταγράψει τις ζημιές ώστε να μπορέσουν οι συμπολίτες μας αυτοί να αποζημιωθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Σήμερα ήταν η πρώτη ουσιαστικά δύσκολη μέρα του φετινού καλοκαιριού. Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν κι' άλλες. Φωτιές είχαμε και θα έχουμε, είναι και αυτό ένα από τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης την οποία βιώνουμε με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση. Το στοίχημα είναι πώς θα μπορούμε να τις περιορίσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε οι ζημιές τις οποίες θα υποστούμε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες.»





