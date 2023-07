Life

Φωτιά - Λαγονήσι: Η συγκλονιστική ανάρτηση της υπεύθυνης του καταφυγίου ζώων που έγινε στάχτη

"Αυτή τη στιγμή θέλω να πεθάνω"... Το ξέσπασμα της υπεύθυνης του καταφυγίου ζώων που κάηκε.

Η μεγάλη φωτιά στον Κουβαρά μετρά ήδη τις πρώτες απώλειες. Ανάμεσα στις απώλειες είναι και ένα καταφύγιο αδέσποτων ζώων στο Λαγονήσι το οποίο κάηκε ολοσχερώς με μόλις 10 ζώα να έχουν σωθεί.

Η υπεύθυνη του καταφυγίου προχώρησε σε μία οργισμένη ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας: «Τοοοοοσα χρόνια παρακαλάμε υιοθεσίες φιλοξενίες ε τώρα δεν θα ξαναπαρακαλέσουμε... 10 έμειναν και δεν ξέρω πόσα έχουν φύγει στο δρόμο διότι ανοίξαμε πόρτες να φύγουν περίπου 14 κάηκαν και εκεί που δεν μας ήξερε ούτε η μάνα μας... ξαφνικά με καλούν όλα τα βοθροκαναλα να τους δώσω ζουμερή είδηση μετά από αυτή την καταστροφή εγώ απλά τελείωσα σίγουρα αυτή τη στιγμή θέλω να πεθάνω .... δεν θα το κάνω διότι επιβίωσαν κάποια.. Απλά εγώ και η φιλοζωία τελείωσε!!!!!».

