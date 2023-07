Κόσμος

Πολωνία: Νεκροί από συντριβή αεροσκάφος σε υπόστεγο αεροδρομίου

Αεροπορική τραγωδία στο αεροδρόμιο του Σρίνο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι επτά τραυματίστηκαν όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη απόψε το βράδυ στο υπόστεγο ενός αεροδρομίου κοντά στη Βαρσοβία, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Πολωνίας.

«Έχουμε τουλάχιστον επτά τραυματίες και πέντε νεκρούς», έγραψε στο Twitter ο Άνταμ Νιτζίλσκι.

Το δυστύχημα έγινε στο μικρό αεροδρόμιο του Σρίνο, που απέχει 47 χιλιόμετρα βορείως της πρωτεύουσας. Τα αίτια δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.

