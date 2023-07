Κοινωνία

Φωτιές: Κλειστοί δρόμοι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εντολή να κλείσουν έξοδοι της Αττικής Οδού έδωσαν οι Αρχές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλόγω των πυρκαγιών.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προχωρήσει η Τροχαία εξαιτίας των πυρκαγιών και των συνεχών αναζωπυρώσεων σε Δερβενοχώρια και Λουτράκι.

Στις 13:35 έκλεισαν οι έξοδοι 1 και 2 της Αττιικής Οδού προς Μάνδρα και Μαγούλα αντίστοιχα.

Απο τις 12:20 είχε διακοπέι και πάλι η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική Οδό Ελευσίνας - Θήβας, από τον οικισμό της Μάνδρας Αττικής έως το 33ο χλμ (θέση Χριστόφορος) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Το πρωί, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Κερατέας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Συγκεκριμένα, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στους παρακάτω δρόμους, που κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν κλειστοί λόγω της πυρκαγιάς.

επί της Λ. Αναβύσσου από το ύψος της οδού Ολύμπου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ανάβυσσο

επί της Λ. Καλυβίων από το ύψος της οδού Ολύμπου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ανάβυσσο

επί της Λ. Αναβύσσου από την οδό Αγ. Παντελεήμονος στο ρεύμα προς Λαγονήσι

επί της επαρχιακής οδού Κερατέας Αναβύσσου από Κερατέα ως Ανάβυσσο (Γεφυράκι- θέση Τογανι), ρεύμα κυκλοφορίας προς Ανάβυσσο

Hellenic Train: αποκατάσταση των δρομολογίων στο τμήμα Άνω Λιόσια-Κιάτο

Σε κυκλοφορία δοθηκε στις 09:00 η γραμμή του προαστιακού προς το Κιάτο κατόπιν ενημέρωσης της πυροσβεστικής και του διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ).

Σύμφωνα με την Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 1308 ειναι η πρώτη που αναχώρησε από τον Πειραιά με προορισμό το Κιάτο στις 09:15 και η αμαξοστοιχία 1313 η πρώτη απο το Κιάτο με προορισμό τον Πειραιά στις 10:59 και αναμένεται σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

Νωρίτερα, η Hellenic Train είχε ενημερώσει ότι καθώς ίσχυε η «διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα του προαστιακού Άνω Λιόσια-Κιάτο εξαιτίας της πυρκαγιάς, τα δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα πραγματοποιούνταν με λεωφορεία, με όλες τις ενδιάμεσες στάσεις».

