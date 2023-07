Κοινωνία

Φωτιές: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των πυρκαγιών σε Αττική, Κορινθία και Βοιωτία. Σε ποιό τμήματα του Προαστιακού τα δρομολόγια γίνονται με λεωφορεία.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προχωρήσει η Τροχαία εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε Δερβενοχώρια, Λουτράκι και Σαρωνίδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των Δερβενοχωρίων, ως ακολούθως:

επί της Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θηβών από το ύψος του πρατηρίου Cyclon στην περιοχή των Δερβενοχωρίων

επί της οδού Φυλής από την Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειστων

επί της επαρχιακής οδού Οινόης -Μαγούλας από το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ

Επίσης, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, στα κάτωθι σημεία:

επί της Λ. Αναβύσσου από το ύψος της οδού Ολύμπου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ανάβυσσο

επί της Λ. Καλυβίων από το ύψος της οδού Ολύμπου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ανάβυσσο

επί της Λ. Αναβύσσου από την οδό Αγ. Παντελεήμονος στο ρεύμα προς Λαγονήσι

επί της επαρχιακής οδού Κερατέας Αναβύσσου από Κερατέα ως Ανάβυσσο (Γεφυράκι- θέση Τογανι), ρεύμα κυκλοφορίας προς Ανάβυσσο

Hellenic Train: Με λεωφορεία τα δρομολόγια του Προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιόσια-Κιάτο

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, «παραμένει η διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα του προαστιακού Άνω Λιόσια-Κιάτο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα πραγματοποιούνται με λεωφορεία, με όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, μέχρι νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική και τον διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ)».

