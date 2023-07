Κοινωνία

Πάρκο Δρακοπούλου: επίθεση με πέτρες σε αστυνομικούς

Αναστάτωση επικράτησε την Δευτέρα στο Πάρκο Δρακοπούλοιυ. Σε μία σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Ένταση επικράτησε χθες το βράδυ στο πάρκο Δρακοπούλου, στα Πατήσια, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε από άτομα που αντιδρούν στις εργασίες ανάπλασης του πάρκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 21:00, περίπου 200 άτομα πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας στην οδό Λασκαράτου.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το πάρκο όπου πέταξαν μπουκάλια, πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, έγινε προσαγωγή ενός ατόμου, η οποία στην συνέχεια μετετράπη σε σύλληψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 36χρονο άνδρα.

