ΝΑΤΟ - ΗΠΑ για Σουηδία: Η Τουρκία δεν έχει εγκρίνει επισήμως την ένταξη

Τι αναφέρει εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με τις εξελίξεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από την Τουρκία για την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ σημειώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το εάν η αμερικανική πλευρά εκτιμά ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί πριν από τον Οκτώβριο, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ εξήγησε ότι δεν διαθέτει κάποιο χρονοδιάγραμμα και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το θέμα θα κλείσει το συντομότερο δυνατό.

«Δεν θα μιλήσω για χρονοδιαγράμματα. Θα πω ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα εγκριθεί. Εκτιμούμε το έργο του προέδρου [σ.σ. της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ] Ερντογάν σε αυτό το θέμα, αλλά δεν έχω κάποιο χρονοδιάγραμμα, απλά θα πω ότι ελπίζουμε να εγκριθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο περιθώριο της συνόδου του NATO στο Βίλνιους ο πρόεδρος Ερντογάν είχε υποστηρίξει ότι η επικύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας δεν θα καταστεί εφικτή πριν από τον Οκτώβριο λόγω της δίμηνης διακοπής των εργασιών της τουρκικής Βουλής. Από την πλευρά τους, όλοι οι Αμερικανοί νομοθέτες που έχουν λόγο στην έγκριση της σύμβασης για τα F-16 έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να κινήσουν καμία διαδικασία πριν από την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Ορισμένοι μάλιστα, προεξάρχοντος του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, βάζουν ευρύτερες προϋποθέσεις στο τραπέζι, στις οποίες περιλαμβάνεται ένας μηχανισμός επιτήρησης αλλά και η στρατιωτική ενίσχυση της Ελλάδας που θα της επιτρέψει να αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Με αυτό το τρόπο, οι νομοθέτες επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι η Άγκυρα δεν θα μπορεί να αποσταθεροποίησει τη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας τα F-16 για την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας συμμαχικών χωρών.

