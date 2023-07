Πολιτική

Φωτιά στο Λουτράκι - Σινούκ: βίντεο μέσα από το ελικόπτερο

Εντυπωσιακές εικόνες μέσα από το πιλοτήριο του Σινούκ που κάνει ρίψεις νερού, αλλά και απο δυνάμεις του Μηχανικού που δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες.

Εικόνες από την συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην μάχη της κατάσβεσης των πυρκαγιών έδωσε στην δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ

Από την φωτιά στο Λουτράκι, δόθηκαν πλάνα από το ελικόπτερο Σινούκ που επιχειρεί ρίψεις νερού με κάδο, στο σημείο της πυρκαγιάς, με λήψεις και μέσα από το πιλοτήριο.

Σε βίντεο έχουν αποτυπωθεί και οι προσπάθειες για την χάραξη αντιπυρικής ζώνης από δυνάμεις του Μηχανικού, ώστε να σταματήσει η επέκταση της φωτιάς

Με εναέρια μέσα και ομάδες «Δευκαλίωνα» και «Ξενοκράτη» συμμετείχαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στα μέτωπα των πυρκαγιών σε Κουβαρά, Λουτράκι και Δερβενοχώρια Βοιωτίας.

Συγκεκριμένα, στον Κουβαρά επιχειρούν δύο ομάδες «Δευκαλίων» με συνολικά 22 άτομα και ένα ασθενοφόρο.

Για το μέτωπο στην Περαχώρα Λουτρακίου διατέθηκαν τρία αεροσκάφη CL-215, δύο αεροσκάφη CL-415, δύο προωθητές γαιών, μία ομάδα «Δευκαλίων» με 11 άτομα και μία ομάδα «Ξενοκράτης» με 8 άτομα.

Στα Δερβενοχώρια διατέθηκαν δύο αεροσκάφη CL-415 και δύο αεροσκάφη CL-215, δύο ελικόπτερα Chinook, καθώς και τρεις προωθητές γαιών.

Επιπρόσθετα, το σύνολο των μέσων-μηχανημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκεται σε ετοιμότητα για διάθεση κατόπιν οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας.

