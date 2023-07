Οικονομία

Ρύθμιση οφειλών: τελευταίο “προσκλητήριο” από το ΥΠΟΙΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να σπεύσουν να κάνουν αιτήσεις για διακανονισμό χρεών, καθώς δεν θα δοθεί παράταση, καλεί τους οφειλέτες το οικονομικό επιτελείο. Πότε λήγει η διορία.

-

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενημερώνει με ανακοίνωση του ότι «δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στην προθεσμία επανένταξης στις ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που λήγει στις 31 Ιουλίου 2023. Συνεπώς μέχρι την ημερομηνία αυτή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, στην εφαρμογή που έχει αναπτύξει η ΑΑΔΕ, προκειμένου να επωφεληθούν από τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους με ευνοϊκούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο 5036/2023:

Δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που είχαν ενταχθεί στις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων και τις έχασαν μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2023, να τις αναβιώσουν, καταβάλλοντας έως τις 31 Ιουλίου δύο μηνιαίες δόσεις.

και τις έχασαν μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2023, να τις αναβιώσουν, καταβάλλοντας έως τις 31 Ιουλίου δύο μηνιαίες δόσεις. Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών για τους φορολογούμενους που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αλλά απέκτησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές λόγω της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα, οι οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, ρυθμίζονται σε έως και 72 δόσεις με την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης κατά την 1η.11.2021 δεν είχε λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές η? αν είχε, ήταν τακτοποιημένες.

Υπενθυμίζεται ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση συνεπάγεται σειρά ευεργετημάτων για τους οφειλέτες, όπως η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων».

Ειδήσεις σήμερα:

Προπονητής κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικες αθλήτριες

Φωτιά - Σαρωνίδα: “κόπηκε το νερό, ενώ προσπαθούσαμε να σώσουμε τα σπίτια μας” (βίντεο)

Δωδεκάνησα: Η εξήγηση του ιερέα που άλειψε με λάδι τα... γεννητικά όργανα τουρίστα