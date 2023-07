Πολιτική

Φωτιές - Βορίδης: Φταίνε και οι Δήμαρχοι για τις πυρκαγιές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Υπ. Επικρατείας για το 112 και την φωτιά στο Μάτι, την εκκίνηση της διαδικασίας αποζημίωσης των πυρόπληκτων και τις αναδασώσεις των καμένων εκτάσεων.

-

Με δεδομένη την έκταση της φωτιάς και τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες υπήρξε κινητοποίηση και διαχείριση της κατάστασης, όπως ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1, διαβεβαιώνοντας πολλές φορές ότι θα αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες από τις φωτιές καθώς και ότι συνεχώς θα βελτιώνονται οι συνθήκες της Πολιτικής Προστασίας.

Επίσης, τόνισε την ανάγκη καλύτερης εποπτείας αλλά και το γεγονός ότι και η Αυτοδιοίκηση έχει τις ευθύνες της. «Η μεγάλη ποιοτική διαφοροποίηση μετά το Μάτι είναι το 112», σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας επισημαίνοντας πως έτσι σώζονται ζωές.

«Προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Για τις περιουσίες υπάρχουν και αποζημιωτικά πλαίσια αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε στο ζύγι την προστασία της ανθρώπινης ζωής, Η συζήτηση και η αποτίμηση δείχνει την προτεραιότητα που έχει πάρει πια η πολιτική προστασία», υπογράμμισε ο κ. Βορίδης.

Σχετικά με το τι έχει γίνει στον τομέα πρόσθεσε: «Ξεκινήσαμε με 61 το 2019 κι έχουμε 89 εναέρια μέσα, σήμερα. Αντίστοιχη είναι η αύξηση του αριθμού των πυροσβεστών και των πυροσβεστικών οχημάτων και φυσικά έχει βελτιωθεί η διαχείριση».

Για τις κρίσιμες αλλαγές που έχουν γίνει, ο υπουργός Επικρατείας ανέφερε πως το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν μεγάλες και δύσκολες φωτιές σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Μετά γίνεται αποτίμηση προκειμένου να βελτιώνεται και η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα αλλά πρέπει να πούμε ότι το 112 σώζει ζωές, ότι έχουμε και πιο άμεση και αποτελεσματική επέμβαση, περισσότερα διαθέσιμα μέσα και καλύτερο αποζημιωτικό πλαίσιο. «Ήδη από σήμερα έχει αρχίσει κι έχει κινητοποιηθεί ο μηχανισμός καταγραφής των ζημιών», σημείωσε.

Ακόμη, δόθηκαν κατά 20% περισσότερα χρήματα σε σχέση με πέρυσι στους δήμους και πιο έγκαιρα από ποτέ για να καθαριστούν εκτάσεις και να υπάρχει χρόνος προετοιμασίας.

«Δεν έχουν τη δυνατότητα οι αποκεντρωμένες διοικήσεις να πάνε να δουν αν ο κάθε εργολάβος κάνει καλά τη δουλειά του. Εδώ, λοιπόν, υπάρχει και η ευθύνη ενός εκάστου εκ των δημάρχων που κάνουν χρήση των κονδυλίων και των ποσών. Γι’ αυτό λέγεται αυτοδιοίκηση. Εμείς αλλάξαμε τη νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν επιμελείται ο ιδιοκτήτης μπορεί να παρέμβει ο δήμος και δεν υπάρχει κανένα νομικό πρόβλημα εδώ. Άρα, διαμορφώσαμε το θεσμικό πλαίσιο αλλά γεννώνται πάντοτε ζητήματα ελέγχου», τόνισε.

Ο κ. Βορίδης, ο οποίος, όπως είπε, εκλέγεται στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, επεσήμανε ότι έχει ζήσει πάρα πολλές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια και πολλές απ' αυτές τις έχει δει από πάρα πολύ κοντά. «Να ξέρουμε ότι αντικειμενικά μιλάμε για κάτι εξαιρετικά δύσκολο», υπογράμμισε. «Δηλαδή όταν έχουμε έντονους ανέμους, σε συνδυασμό με την ξηρασία και με τις υψηλές θερμοκρασίες, να ξέρουμε ότι ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο φαινόμενο», εξήγησε.

«Στο κομμάτι της δασοπυρόσβεσης βρισκόμαστε σε μία πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το 2019, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η φιλοδοξία σταματάει. Προφανώς θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις συνθήκες της Πολιτικής Προστασίας. Αυτό θα γίνεται συνεχώς και θα βελτιώνεται κάθε χρόνο. Ενδεχομένως να πρέπει να ανοίξει και μία συζήτηση εδώ και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, να δούμε το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αποτελεσματικότερα την εποπτεία του κράτους πάνω στο θέμα της διαχείρισης των χρημάτων από την Αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, δεν μπορούμε να φθάσουμε στο σημείο να αναιρέσουμε την Αυτοδιοίκηση που έχει κι αυτή τις δικές της ευθύνες», συμπλήρωσε ο υπουργός Επικρατείας.

Επιπλέον, είπε πως το γεγονός ότι έχουμε συνεχή και άμεση ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι επίσης σημαντικό.

«Η μεγάλη ποιοτική διαφοροποίηση μετά το Μάτι είναι το 112 γιατί αυτό, μαζί με τα συστήματα εκκένωσης των περιοχών, σώζει ζωές», τόνισε ο κ. Βορίδης, προσθέτοντας πως είναι σημαντικές οι πολιτικές τής αναδάσωσης για το κομμάτι της περιβαλλοντικής καταστροφής που προκαλείται.

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση διευκρίνισε ότι δασική περιοχή η οποία καίγεται, αυτομάτως και χωρίς την ανάγκη διοικητικής πράξης, κρίνεται αναδασωτέα. «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παρακαμφθεί η δασική νομοθεσία. Αυτό είναι απολύτως αυτόματο», είπε χαρακτηριστικά.