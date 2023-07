Αθλητικά

Euroleague: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στην πρεμιέρα

Με ντέρμπι «αιωνίων» ξεκινά το πρωτάθλημα της Euroleague για την σεζόν 2023 - 2024.

Είναι πλέον επίσημο. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα αναμερηθούν στη πρώτη αγωνιστική της νέας σεζόν της EuroLeague με την διοργανώτρια αρχή να γνωστοποιεί σήμερα το αναλυτικό πρόγραμμα της πρεμιέρας.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ ενώ το ματς του δευτέρου γύρου έχει προγραμματιστεί στο ΣΕΦ για τις 14 Μαρτίου (29η αγωνιστική).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας της EuroLeague το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου:

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν

Μακάμπι - Παρτίζαν

Μπολόνια - Ζάλγκιρις

Μπαρτσελόνα - Έφες

Μπάγερν - Άλμπα

Φενέρμπαχτσε - Αρμάνι

Βαλένθια - Μονακό

Μπασκόνια - Ρεάλ

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού: 6 Οκτωβρίου: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 13 Οκτωβρίου: Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 17 Οκτωβρίου: Αρμάνι - Ολυμπιακός 19 Οκτωβρίου: Ολυμπιακός - Παρτίζαν 26 Οκτωβρίου: Ολυμπιακός - Εφές 2 Νοεμβρίου: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 9 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός - Μπασκόνια 14 Νοεμβρίου: Μακάμπι - Ολυμπιακός 16 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 24 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις 30 Νοεμβρίου: Μονακό - Ολυμπιακός 5 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός - Ρεάλ 8 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός - Μπάγερν 15 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός - Βαλένθια 19 Δεκεμβρίου: Βίρτους - Ολυμπιακός 22 Δεκεμβρίου: Βιλερμπάν - Ολυμπιακός 29 Δεκεμβρίου: Άλμπα - Ολυμπιακός 2 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός - Αρμάνι 4 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός - Μονακό 10 Ιανουαρίου: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 12 Ιανουαρίου: Μπασκόνια - Ολυμπιακός 18 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός - Μακάμπι 25 Ιανουαρίου: Ρεάλ - Ολυμπιακός 30 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός - Άλμπα 1 Φεβρουαρίου: Μπάγερν - Ολυμπιακός 8 Φεβρουαρίου: Βαλένθια - Ολυμπιακός 1 Μαρτίου: Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός 7 Μαρτίου: Ολυμπιακός - Βίρτους 14 Μαρτίου: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 19 Μαρτίου: Εφές - Ολυμπιακός 21 Μαρτίου: Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 28 Μαρτίου: Παρτίζαν - Ολυμπιακός 4 Απριλίου: Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 12 Απριλίου: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε Το αναλυτικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού: 6 Οκτωβρίου: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 12 Οκτωβρίου: Παναθηναϊκός - Μπάγερν 17 Οκτωβρίου: Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός 20 Οκτωβρίου: Παναθηναϊκός - Μακάμπι 27 Οκτωβρίου: Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 3 Νοεμβρίου: Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός 10 Νοεμβρίου: Άλμπα - Παναθηναϊκός 15 Νοεμβρίου: Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις 17 Νοεμβρίου: Παναθηναϊκός - Βίρτους 23 Νοεμβρίου: Παναθηναϊκός - Βαλένθια 30 Νοεμβρίου: Παρτίζαν - Παναθηναϊκός 5 Δεκεμβρίου: Εφές - Παναθηναϊκός 7 Δεκεμβρίου: Παναθηναϊκός - Ρεάλ 14 Δεκεμβρίου: Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός 20 Δεκεμβρίου: Μονακό - Παναθηναϊκός 22 Δεκεμβρίου: Αρμάνι - Παναθηναϊκός 28 Δεκεμβρίου: Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 3 Ιανουαρίου: Μπασκόνια - Παναθηναϊκός 5 Ιανουαρίου: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 9 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός - Εφές 11 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός - Μονακό 19 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός - Παρτίζαν 25 Ιανουαρίου: Μακάμπι - Παναθηναϊκός 31 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός - Αρμάνι 2 Φεβρουαρίου: Ζάλκιρις - Παναθηναϊκός 9 Φεβρουαρίου: Παναθηναϊκός -Φενέρμπαχτσε 29 Φεβρουαρίου: Ρεάλ - Παναθηναϊκός 8 Μαρτίου: Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 14 Μαρτίου: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 20 Μαρτίου: Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός 22 Μαρτίου: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα 29 Μαρτίου: Βίρτους - Παναθηναϊκός 4 Απριλίου: Μπάγερν - Παναθηναϊκός 12 Απριλίου: Παναθηναϊκός – Άλμπα