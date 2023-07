Κοινωνία

Καύσωνας - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: 45 βαθμούς θα φθάσει η θερμοκρασία (βίντεο)

Που και πότε αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι.

Επικαιροποιείται σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, το οποίο αναφέρεται στο θερμό κύμα ζέστης που προκαλεί συνθήκες καύσωνα με την ονομασία CLEON σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία,

Α. Σήμερα και αύριο οι περιοχές που θα επηρεάζονται από πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα είναι περιορισμένες στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ στα ανατολικά οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες, αλλά και η ένταση της ζέστης μικρότερη, κυρίως επειδή θα πνέουν μελτέμια που θα φθάνουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ.

Β. Την Πέμπτη 20/7 άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.

Γ. Ειδικότερα από την Παρασκευή 21/7 έως και την Κυριακή 23/7 η νέα θερμική έξαρση θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα, ενώ τη Δευτέρα 24/7 αναμένεται πρόσκαιρη υποχώρηση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

1. Σήμερα και αύριο, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει:

στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 με 40 και κατά τόπους στη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο τους 41 βαθμούς Κελσίου στα νησιά του Ιονίου τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια ηπειρωτικά τους 36 με 37 και την Τετάρτη τους 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 39 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

2. Την Πέμπτη 20/7 οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα φθάσουν στα ηπειρωτικά τους 40 με 42 και κατά τόπους τους 43 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου τους 39 με 41 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

3. Από την Παρασκευή 21/7 έως και την Κυριακή 23/7 προβλέπεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες τιμές θα φθάνουν στα ηπειρωτικά τους 41 με 43 και κατά τόπους στο εσωτερικό της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας τους 44 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 38 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Ο Τάσος Αρνιακός είπε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1 πως σε αρκετές περιοχές το θερμόμετρο θα δείξει ακόμη και 45 βαθμούς Κελσίου|





Τη Δευτέρα 24/7 η θερμοκρασία προβλέπεται να υποχωρήσει κατά 2 με 5 βαθμούς Κελσίου, με τη μεγαλύτερη πτώση να παρατηρείται στην ανατολική χώρα και τη μικρότερη στη δυτική.

