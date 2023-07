Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος: Συμπλοκή ανηλίκων με τραυματίες

Ακόμη ένα επεισόδιο βίας με πρωταγωνιστές και θύματα ανήλικους.

Ακόμα ένα επεισόδιο μεταξύ ανήλικων σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, γύρω στις 22:15, σε εμπορικό πολυκατάστημα της περιοχής, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ανήλικων, για άγνωστη μέχρις στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά ένας 16χρονος και ένας 17χρονος.

Ο 16χρονος έφερε επιφανειακό τραύμα στον θώρακα και ο 17χρονος στο αριστερό πόδι.

Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ευαγγελισμό» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Παράλληλα, στο ίδιο εμπορικό πολυκατάστημα βρισκόταν και μία κοπέλα 15 ετών, την οποία προσέγγισαν άγνωστοι δράστες και με τη χρήση βίας τής απέσπασαν το κινητό τηλέφωνό της.

