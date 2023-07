Φωτιές: Η ΕΕ στέλνει πυροσβεστικά αεροπλάνα στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα αεροσκάφη και από ποιες χώρες αναμένονται στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες. Ποιες χώρες στέλνουν βοήθεια.

-

Τέσσερα canadair από τη Γαλλία και την Ιταλία αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα για να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, μετά την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, όπως αναφέρει, σε ανάρτησή του στο twitter, ο επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς.

Ειδικότερα, ο κ. Λέναρσιτς σημειώνει: «Μετά από αίτημα της Ελλάδας για βοήθεια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην περιοχή της Αττικής, κινητοποιούμε δύο Canadair από την Ομάδα Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ στη Γαλλία και δύο Canadair από τον στόλο μας του rescEU στην Ιταλία, που αναμένεται να φθάσουν ακόμη και σήμερα. Οι Ευρωπαίοι προτοποθετημένοι πυροσβέστες από τη Ρουμανία βοηθούν ήδη».

Following ???? request for assistance to tackle #wildfires in the #Attica region, we are mobilising 2 Canadairs from the EU Civil Protection Pool in ???? and 2 Canadairs from our #rescEU fleet in ????, expected to arrive still today.



The ????-prepositioned ????????? are already assisting. https://t.co/qTMRhQDbzI