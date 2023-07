Πολιτική

Φωτιές: ο Μητσοτάκης επιστρέφει εσπευσμένα στην Ελλάδα

Επισπεύδει την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός, λόγω των πυρκαγιών.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λόγω των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, επιστρέφει νωρίτερα από τις Βρυξέλλες όπου έχει μεταβεί για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας Χωρών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής.

Αμέσως μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας.

Εν τω μετακύ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών, που μαίνονται στα Δερβενοχώρια και το Λουτράκι.

Η ΝΙΚΗ σε ανακοίνωση της αναφέρει «Ξεκίνησαν με θλιβερό τρόπο οι πολλαπλές πυρκαγιές στην πατρίδα μας, λίγες μέρες αφότου ο πρωθυπουργός ζήτησε προσωπικό της πυροσβεστικής να ασχοληθεί με την οδήγηση σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Αναρωτιόμαστε εάν τώρα ο πρωθυπουργός θα ζητήσει προσωπικό του ΕΚΑΒ για επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης. Είναι ακόμη θλιβερότερο όμως, το κράτος να δείχνει μονόπλευρα επαρκές στο να στέλνει στους συμπολίτες μας μηνύματα εγκατάλειψης των περιουσιών τους, αλλά απολύτως ελλιπές στο να στέλνει εναέρια μέσα κατάσβεσης για να προστατεύσει αυτές τις περιουσίες. Δεν είναι θέμα προτεραιότητας στην ζωή. Είναι θέμα αντίληψης και προστασίας και σεβασμού στην περιουσία του Έλληνα. Μας συγκλονίζει η φωτογραφία συμπολίτη μας που βλέπει τις φλόγες να πλησιάζουν σπίτι του. Η παρουσία του κράτους, για αυτόν, δυστυχώς δεν ήταν η εναέρια πυρόσβεση, αλλά τα μηνύματα στο κινητό να εγκαταλείψει τους βωμούς και τις εστίες του».





Σε δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός, ην Δευτερα το βράδυ από τις Βρυξέλλες ανέφερε τα εξής:

«Στις Βρυξέλλες που βρίσκομαι για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, ενημερώνομαι συνέχεια για την εξέλιξη των μεγάλων πυρκαγιών στην Αττική στην Ηλεία και στην Κορινθία. Οι επιστήμονες μας είχαν προειδοποιήσει ότι οι μέρες αυτές θα ήταν εξαιρετικά δύσκολες, λόγω του καύσωνα και των ισχυρών ανέμων. Ο κρατικός μηχανισμός κάνει το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθεί με τη μέγιστη ταχύτητα και να περιορίσει αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Θέλω να ζητήσω από τους συμπολίτες μας να υπακούουν στις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Το πρώτο μας μέλημα πάντα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ακολουθεί η προστασία της περιουσίας και του φυσικού μας περιβάλλοντος, γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εκκενώσεις οι οποίες διατάσσονται από την πολιτική προστασία να υλοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έπαθαν ζημιές από τις πυρκαγιές αυτές, ότι ο κρατικός μηχανισμός αμέσως μετά την κατάσβεση των πυρκαγιών θα βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα να καταγράψει τις ζημιές ώστε να μπορέσουν οι συμπολίτες μας αυτοί να αποζημιωθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Σήμερα ήταν η πρώτη ουσιαστικά δύσκολη μέρα του φετινού καλοκαιριού. Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν κι' άλλες. Φωτιές είχαμε και θα έχουμε, είναι και αυτό ένα από τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης την οποία βιώνουμε με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση. Το στοίχημα είναι πώς θα μπορούμε να τις περιορίσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε οι ζημιές τις οποίες θα υποστούμε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες.»

