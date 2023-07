Φωτιά - Πυρόπληκτοι: άρχισε η καταγραφή ζημιών (εικόνες)

Οικονομία

Φωτιά - Πυρόπληκτοι: άρχισε η καταγραφή ζημιών

Ξεκίνησαν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών στην Αττική από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Από το πρωί της Τρίτης, σε συνέχεια σχετικής άδειας από το Πυροσβεστικό Σώμα, ξεκίνησαν οι αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών σε κτήρια και επιχειρήσεις από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και τον Δήμο Σαρωνικού.

Συγκεκριμένα, έξι κλιμάκια βρίσκονται στο πεδίο και πραγματοποιούν αυτοψίες σε όλο το εύρος της περιοχής που επλήγησαν από την μεγάλη πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου.

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας αυτοψιών από τα αρμόδια κλιμάκια προηγήθηκε επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές και συντονιστική σύσκεψη στο κινητό κέντρο επιχειρήσεων «Όλυμπος» του Υπουργού Επικρατείας, κ. Άκη Σκέρτσου, και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, με την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρεσιακούς παράγοντες και αυτοδιοικητικούς φορείς, με στόχο η διαδικασία αυτοψιών, καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών να προχωρήσει με τους συνήθεις ταχείς ρυθμούς για να ακολουθήσει - με αντίστοιχη ταχύτητα - η υλοποίηση των μέτρων του πλαισίου της κρατικής αρωγής προς όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής αναφέρεται:

«Ξεκίνησαν με ταχείς ρυθμούς, οι αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις, φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τη πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2023 στις περιοχές του Δήμου Σαρωνικού.

Οι σχετικές καταγραφές γίνονται από τις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό το συντονισμό του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφόρηση στον Περιφερειακό Συντονιστή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Αττικής (grppna@patt.gov.gr) ή εναλλακτικά στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής (213 2005122-24) προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για αυτοψία και εκτίμηση των ζημιών που έχουν υποστεί».

