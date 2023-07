Τοπικά Νέα

Ηλεία: Φωτιά στην Ηράκλεια

Η φωτιά καίει δασική έκταση. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Ηράκλεια, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 52 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 17 οχήματα, καθώς και μία ομάδα επτά πυροσβεστών από την Μάλτα, που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς, ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπυρώσεις.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης, ενώ νωρίτερα πραγματοποίησαν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα.

#Πυρκαγια σε δασική έκταση στην περιοχή Ηράκλεια Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2023

