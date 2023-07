Πολιτισμός

Φωτιά στην Μάνδρα - Παναγία Γοργοεπήκοος: εκκέννωση του μοναστηριού (βίντεο)

Δραματικές οι εικόνες στην Μάνδρα με την πυρκαγιά από τα Δερβενοχώρια να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εκκενώνεται το μοναστήρι της Παναγίας Γοργοεπηκόου.

Η πύρινη λαίλαπα που ξεκίνησε από τα Δερβενοχώρια, έχει φτάσει στην Μάνδρα, που η κατάσταση είναι απελπιστική καθώς κινδυνεύουν πλέον σπίτια.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά το τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης (18.07.23) εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Νέας Ζωής Μάνδρας και του Νέου Πόντου Μάνδρας, ώστε να εκκενώσουν τους οικισμούς τους και να κατευθυνθούν προς Ελευσίνα λόγω της δασικής φωτιάς στα Δερβενοχώρια.

Σε βίντεο καταγράφεται η δραματική προσπάθεια ανδρών της Αστυνομίας να απομακρύνουν τις μοναχές από το μοναστήρι της Παναγίας της Γοργοεπηκόου στην περιοχή της Μάνδρας.

??????Αστυνομικοί καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να πείσουν μοναχές να εκκενώσουν μοναστήρι στην #Μάνδρα.



?? ?? Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν αστυνομικές δυνάμεις για την παροχή βοήθειας στους πολίτες.#φωτια #Πυρκαγια pic.twitter.com/ifDKfYBt9S

— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) July 18, 2023

Δήμαρχος Μάνδρας: Η φωτιά από τα Δερβενοχώρια τώρα απειλεί τη Μάνδρα και οικισμούς της

Η φωτιά από τα Δερβενοχώρια τώρα απειλεί τη Μάνδρα και οικισμούς της, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Χρήστος Στάθης, από τον οικισμό Πανόραμα όπου βρίσκεται με τους συνεργάτες του, προτρέπουν τους κατοίκους να αποχωρήσουν για προληπτικούς λόγους. Σημειώνει πως λίγο νωρίτερα με πρωτοβουλία της αυτοδιοίκησης εκκενώθηκε ο οικισμός Πουρνάρι και Νέα Ζωή καθώς οι φλόγες από τις παρυφές της Μάνδρας, όπου ήταν τα ξημερώματα, «με τη βοήθεια του ισχυρού ανέμου καθώς και του πευκώδους και χορτολιβαδικού χαρακτήρα της βλάστησης πέρασαν το ύψωμα- οικισμό Άγ.Σωτήρα με φορά προς τη Ν.Ζωή και στη συνέχεια προς τη Μάνδρα» και απευθύνει έκκληση να αποσταλούν άμεσα εναέρια μέσα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εξαπλώνεται ταχύτατα.

Από την πλευρά του, ο α΄ τοπικός σύμβουλος Μάνδρας Παναγιώτης Παπαϊωάννου σημείωνε ότι προσωρινά είναι εκτός κινδύνου οι οικισμοί Βίλλια Ερυθρές, και πως η κατεύθυνση της φωτιάς είναι προς Μάνδρα-Ελευσίνα. Επίσης αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι υπάρχει επίγεια πυροσβεστική δύναμη η οποία όμως δεν αρκεί για να ανακόψει την ένταση της πορείας της πυρκαγιάς και τονίζει ότι χρειάζονται απαραιτήτως εναέρια μέσα. Προσθέτει ότι μηχανήματα και φορτηγά με υδροφόρες για την πυρόσβεση έχουν αποσταλεί από την Περιφέρεια, και τους όμορους δήμους, Λιοσίων και Ασπροπύργου, ενώ μαζί με τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας του Δήμου επιχειρεί και μεγάλος σύλλογος εθελοντών δασοπυρόσβεσης.

