Φωτιές: Τι είναι ο καιρός “Hot-Dry-Windy” που σαρώνει την Ελλάδα

Ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος εξηγεί στον ΑΝΤ1 που οφείλεται η εξάπλωση των πυρκαγιών. Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο».

Για πολύ υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σήμερα και αύριο στο Αιγαίο, την ανατολική ηπειρωτική χώρα και τοπικά στη Δυτική Πελοπόννησο προειδοποιεί η Πυρομετεωρολογική Ομάδα του meteo.

Όπως επισημαίνει η ομάδα της μετεωρολογικής υπηρεσίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αιτία των πολύ δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών αποτελούν οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι (6-7 μποφόρ, τοπικά 8 μποφόρ) πάνω από το Αιγαίο και την ανατολική ηπειρωτική χώρα, σε συνδυασμό με τις πολύ θερμές και ξηρές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας στη διάρκεια των τελευταίων ημερών, και οι οποίες έχουν αυξήσει σημαντικά την ευφλεκτότητα των δασικών καυσίμων. Συνολικά, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη αναμένεται να χαρακτηριστούν από τον ιδιαίτερα επικίνδυνο, για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών, τύπο καιρού Hot – Dry – Windy.

Ειδικότερα, σήμερα προβλέπεται η υψηλότερη επικινδυνότητα για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές σε Αττική (κυρίως ανατολικά), Κ. και Ν. Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νάξο και Κρήτη.



Για αύριο Τετάρτη 19.07.2023 προβλέπεται υψηλότερη επικινδυνότητα για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές σε Αττική, Βοιωτία, Φωκίδα, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία, Λέσβο, Χίο, Λήμνο, Σκύρο, Σάμο σε Δ. και Ν. Κρήτη. Κατά τόπους υψηλή επικινδυνότητα αναμένεται σε Δ. Στερεά, Ηλεία, Αχαΐα, Ζάκυνθο, Κυκλάδες και Ρόδο.





Επισημαίνεται ότι στις παραπάνω γεωγραφικές ζώνες, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε περιοχές όπου οι βόρειοι άνεμοι θα «ευθυγραμμίζονται» με την τοπογραφία και τη δασική καύσιμη ύλη (π.χ., όταν ο άνεμος πνέει κάθετα στην πλαγιά ενός πυκνόφυτου ορεινού όγκου), μεγιστοποιώντας το δυναμικό εκδήλωσης ακραίας συμπεριφοράς φωτιάς.

Όπως τονίζεται μάλιστα τα προγνωστικά στοιχεία που αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα υποδεικνύουν συνέχιση των δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών τις επόμενες ημέρες, καθώς αναμένεται εκ νέου σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας.

Ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναροςμίλησε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και εξήγησε που οφείλεται η εξάπλωση των πυρκαγιών.

