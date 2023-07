Αθλητικά

Το Μουντιάλ Γυναικών αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Όλες οι μεγάλες συγκινήσεις, αλλά και οι μαγικές στιγμές που θα μας χαρίσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός, έρχονται ζωντανά και αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Από την Πέμπτη 20 Ιουλίου έως και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών έρχεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+!

Το FIFA Women’s World Cup 2023™ είναι το πρώτο Μουντιάλ Γυναικών που θα μεταδοθεί ολόκληρο από την ελληνική τηλεόραση. Ο ΑΝΤ1 θα μεταδώσει ζωντανά 17 από τους 64 αγώνες, μεταξύ των οποίων την πρεμιέρα, τους ημιτελικούς και τον τελικό και το ΑΝΤ1+ θα μεταδώσει ζωντανά και τους 64 αγώνες της διοργάνωσης, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι και on demand σε όλες τις συσκευές.

Το FIFA Women’s World Cup 2023™ είναι το πρώτο Μουντιάλ γυναικών με συμμετοχή 32 ομάδων και το πρώτο που θα συνδιοργανωθεί από δύο χώρες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η μεγάλη πρεμιέρα του FIFA Women’s World Cup 2023™ γίνεται την Πέμπτη 20 Ιουλίου με την εντυπωσιακή Τελετή Έναρξης, αλλά και τους 2 εναρκτήριους αγώνες: Νέα Ζηλανδία- Νορβηγία (10:00) και Αυστραλία- Ιρλανδία (13:00).

Πίσω από τα μικρόφωνα των περιγραφών και του σχολιασμού των αγώνων, θα βρίσκονται ο προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος του ΑΝΤ1 Γιώργος Τριανταφυλλίδης, οι δημοσιογράφοι του ΑΝΤ1, Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και Μανώλης Μανής, καθώς και οι δημοσιογράφοι Νίκος Παπαδογιάννης και Αναστασία Βοσνάκη. Ακόμα, στον σχολιασμό των αγώνων, που θα μεταδοθούν από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, θα συμμετέχουν και παίκτριες και προπονήτριες ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά οι περιγραφές των αγώνων του FIFA Women’s World Cup 2023™:

Από την Πέμπτη 20 Ιουλίου έως την Κυριακή 20 Αυγούστου, ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι με το FIFA Women’s World Cup 2023™!

