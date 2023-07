Πολιτική

Φωτιές: Ο Μητσοτάκης εκτάκτως στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας

Αμέσως μετά την άφιξή του στην Αθήνα από τις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός μετέβη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) της Πολιτικής Προστασίας αμέσως μόλις προσγειώθηκε από τις Βρυξέλλες.

Εκεί ενημερώθηκε σε σύσκεψη από τον αρχηγό και τους επιτελείς του Πυροσβεστικού Σώματος για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης που είναι σε εξέλιξη στις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα, με κύρια τη φωτιά στα Δερβενοχώρια όπου οι προσπάθειες των δυνάμεων επικεντρώνονται στην περιοχή της Νέας Ζωής Μάνδρας και του οικισμού των Ποντίων Ελευσίνας.

Στη σύσκεψη μαζί με την ηγεσία του ΠΣ συμμετείχαν οι Βασίλης Κικίλιας, Βαγγέλης Τουρνάς, Άκης Σκέρτσος, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Θανάσης Κοντογεώργης και Βασίλης Παπαγεωργίου.

Ο πρωθυπουργός δεν έκανε δήλωση.

