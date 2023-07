Κοινωνία

Φωτιά στο Λουτράκι: έκλεισε η Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια σημεία είναι κλειστά στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου λόγω των μεγάλων πυρκαγιών.

-

Λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στο Λουτράκι η Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο στην νέα όσο και στη παλιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια Ελευσίνας μέχρι τα διόδια Κορίνθου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Μήνυμα μέσω του 112 για εκκένωση του οικισμού «Γλυκιά Ζωή»

Μήνυμα, μέσω του 112, στάλθηκε σε όσους πολίτες βρίσκονται στην περιοχή, «Γλυκιά Ζωή», της Κορινθίας, ώστε να εκκενώσουν τον οικισμό και να κινηθούν προς τους Αγίους Θεοδώρους, λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Λουτρακίου, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε χθες (17.7.2023) και καίει μέχρι σήμερα στις γύρω περιοχές. Οι φλόγες ξεκίνησαν από την Καλλιθέα και σήμερα έχουν κάψει μέχρι και σπίτια στον Άγιο Χαράλαμπο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση στο Facebook, ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 6 μήνες (δηλαδή μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2024) για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της φωτιάς που έχει κατακάψει ολόκληρα στρέμματα και σπίτια.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες Λουτρακίου – Περαχώρας και Ισθμίας της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου – Περαχώρας και της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

«Η φωτιά φαίνεται να κινείται απειλητικά προς την νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στην περιοχή των διοδίων του Καλαμακίου», ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Χάρης Βυτινιώτης.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προχωρήσει η Τροχαία εξαιτίας των πυρκαγιών και των συνεχών αναζωπυρώσεων σε Δερβενοχώρια και Λουτράκι.





Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: 45 βαθμούς θα φθάσει η θερμοκρασία (βίντεο)

Δωδεκάνησα: Η εξήγηση του ιερέα που άλειψε με λάδι τα... γεννητικά όργανα τουρίστα

Προπονητής κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικες αθλήτριες