Φωτιά στην Μάνδρα: στην μάχη και ο Αίαντας της ΕΛΑΣ (βίντεο)

Μαίνεται η πυρκαγιά σητν Μάνδρα. Στην μάχη και οι "ΑΙΑΝΤΕΣ" τις ΕΛΑΣ.

Με την πύρινη κόλαση να συνεχίζεται στην Μάνδρα, στην "μάχη" με τις φλόγες μπήκε και η ΕΛΑΣ με την αύρα "ΑΙΑΝΤΑΣ".

Η φωτιά κινείται ανεξέλεγτκα και για την καταστολή της χρησιμοποιείται κάθε διαθέσιμο μέσο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΛΑΣ, στην πυρκαγία στην Μάνδρα επιχειρούν και δύο αίαντες της Ελληνικής Αστυνομίας.





Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά στα Δερβενοχώρια, ενώ η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου δεν έχει ελεγχθεί ακόμη, ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Όπως είπε για την πυρκαγιά που μαίνεται από χθες στα Δερβενοχώρια, έχουν διαπιστωθεί ζημιές και οι πυροσβέστες σε συνεργασία με τις αστυνομικές δυνάμεις χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν απεγκλωβισμούς σε αρκετές περιπτώσεις.

