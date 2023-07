Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου - Παιδονευρολόγος: Μιλούσε για τα επεισόδια των παιδιών της σαν να διηγείται ταινία

Ένταση υπήρξε στο δικαστήριο μεταξύ της προέδρου και του συνηγόρου της κατηγορουμένης.

«Οι συνάδελφοι με ενημέρωσαν πριν την εξέταση ότι ίσως τα επεισόδια της Τζωρτζίνας ήταν προκλητά από τη μητέρα» κατέθεσε στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου η παιδονευρολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, Πολυξένη Πελεκούδα, η οποία είπε πως είχε συζητήσει με δύο γιατρούς για την ανάγκη ενημέρωσης του εισαγγελέα αλλά και για την τοποθέτηση καμερών στον θάλαμο ώστε να παρακολουθείται όλο το 24ωρο το παιδί.

Η μάρτυρας κατέθεσε πως όταν κλήθηκε να εξετάσει την Τζωρτζίνα εξαιτίας των επεισοδίων που εμφάνιζε, «οι συνάδελφοι με ενημέρωσαν πριν την εξέταση ότι ίσως τα επεισόδια ήταν προκλητά από τη μητέρα. Ο κ. Άρης Μπερτζουάνης (Ρίο) μου έδωσε αυτή την πληροφορία».

Η παιδονευρολόγος είπε στο ΜΟΔ πως επειδή ετοίμασε το συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά του παιδιού από το νοσοκομείο του Ρίου προς το Αγλαΐα Κυριακού, ζήτησε το ιστορικό της Τζωρτζίνας από τη μητέρα.

«Πήρα ένα πολύ λεπτομερές ιστορικό από τη μητέρα. Μου περιέγραψε το επεισόδιο του Απριλίου του 2021 πριν μπει στο Καραμανδάνειο. Δεν μου φάνηκε επιληπτικό επεισόδιο, αλλά δεν μπορούσα να το αποδώσω κάπου. Για τα επεισόδια μετά την ανακοπή κατάλαβα από τη μητέρα ότι δεν ήταν ίδιας φύσης με εκείνο του Καραμανδανείου. Μιλούσε για τα επεισόδια των παιδιών της σαν να διηγείται ταινία» σημείωσε.

Όπως είπε η γιατρός, εξαρχής έλαβε σοβαρά υπόψη τις υποψίες που διατύπωσαν οι γιατροί σχετικά με την πιθανότητα πρόκλησης των επεισοδίων στο παιδί από τη μητέρα. «Επειδή πήρα σοβαρά τις υποψίες των συναδέλφων, μίλησα με δυο γιατρούς (Μπερτζουάνης και Μπέλλου) για ενημέρωση εισαγγελέα και δεύτερον πώς θα παρακολουθούσαμε το παιδί 24 ώρες το 24ωρο. Αυτά έγιναν 24 Ιανουαρίου 2022. Όταν τους ρώτησα τι υποψιάζονται μου είπαν φραγή αεροφόρων οδών με μαξιλάρι. Συζητήσαμε το πώς θα βάζαμε κάμερες να παρακολουθείται το παιδί».

Η παιδονευρολόγος ανέφερε επίσης: «Είδα δυο βίντεο. Στο ένα κλιπ η μητέρα "τραβάει" μια το μόνιτορ και μια το παιδί, και το δεύτερο γιατρούς μέσα στο δωμάτιο. Το παιδί ήταν στην συνήθη νευρολογική του κατάσταση και μετά έκανε παρατεταμένη άπνοια, σοβαρή ταχυκαρδία και χρειάστηκε ανάνηψη».

Πρόεδρος: Βλέποντας το βίντεο πού καταλήγετε;

Μάρτυρας: Από το βίντεο ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε απόφραξη με μαξιλάρια. Δεύτερον με τρόμαξε πολύ ως δυνητικά απειλητικό για τη ζωή αυτό το επεισόδιο. Να μην ανατάσσεται μόνος του ο οργανισμός με βηματοδότη σημαίνει πως αν δεν έπαιρνε βοήθεια με Ambu και ιατρική παρέμβαση θα είχε πεθάνει. Η σκέψη μου ήταν ότι το επεισόδιο ήταν επικίνδυνο. Δεύτερη σκέψη ήταν ότι δεν ήταν επιληπτικό επεισόδιο. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι να διακρίνει κάποιος ένα επεισόδιο επιληπτικής φύσης από μη επιληπτικής φύσης. Ο χαμηλός κορεσμός που υπήρχε πριν το επεισόδιο σημαίνει ότι το επεισόδιο είναι δευτεροπαθές και οφείλεται σε κάτι άλλο.

Σύμφωνα με την γιατρό: «Πρέπει να υπήρξε κάτι που πυροδότησε τα επεισόδια αυτά. Επιπλέον έπαιρνε αντιεπιληπτική αγωγή το παιδί. Ξανακοίταξα τον φάκελο του παιδιού, είδα την αυξημένη τροπονίνη, μίλησα με τον κ. Ηλιάδη επειδή με τρόμαξε το επεισόδιο και μίλησα με την κ. Μαρμαρίδου την επιστημονική υπεύθυνη της παιδιατρικής κλινικής. Ενημερώσαμε τους γονείς ότι θα πάει το παιδί στο Αγλαΐα Κυριακού και ο πατέρας αντέδρασε πολύ έντονα. Η μητέρα πρότεινε να πάνε Γιάννενα και είπα "δεν υπάρχει περίπτωση". Στις 25 Ιανουαρίου το παιδί μπήκε στη ΜΕΘ».

Η μάρτυρας κατέθεσε πως προβληματίστηκε πολύ για την κατάσταση που αντιλήφθηκε με την ύπαρξη των βίντεο και εν συνεχεία με τον θάνατο του παιδιού και έτσι άρχισε να αναζητά τους παράγοντες που μπορεί οδήγησαν την Τζωρτζίνα στον θάνατο.

«Μετά το βίντεο και μετά τον θάνατο του παιδιού άρχισα να σκέφτομαι εξωγενείς παράγοντες επειδή υπήρχαν υποψίες. Έπρεπε να είναι κάτι που δρα πολύ γρήγορα και κατέληξα σε κάποιες ουσίες. Ενημέρωσα το τμήμα εγκλημάτων κατά της ζωής και τους έδωσα τη λίστα με τις ουσίες. Πήρα πολύ σοβαρά τις υποψίες των συναδέλφων. Στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να προστατέψεις ένα παιδί από κακοποίηση και η υποψία ενός συναδέλφου είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη».

Κατά την άποψη που εξέθεσε στο δικαστήριο η γιατρός, η Τζωρτζίνα δεν είχε λάβει κεταμίνη όταν εμφάνιζε τα επεισόδια που προηγήθηκαν της ανακοπής. «Η κεταμίνη είναι ένα φάρμακο που προκαλεί καταστολή. Το παιδί δεν είχε καταστολή στα επεισόδια που προηγήθηκαν του θανάτου. Θεωρώ ότι τα επεισόδια που είδα εγώ δεν ήταν κεταμίνη. Δεν μου προκύπτει ότι υπήρξε απόφραξη αεροφόρων οδών αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω» είπε.

Αλέξης Κούγιας: Εσείς πιστεύετε ότι η κατηγορούμενη ήταν ψυχρή;

Μάρτυρας: Μιλούσε για τα επεισόδια των παιδιών της σαν να διηγείται μια ταινία.

Αλέξης Κούγιας: Τι θα έπρεπε να κάνει να ουρλιάζει;

Μάρτυρας: Δεν μπορώ να κρίνω τη συμπεριφορά και το συναίσθημά της.

Αλέξης Κούγιας: Το γεγονός ότι βιντεοσκοπεί το επεισόδιο και φωνάζει και τους γιατρούς για να σώσουν το παιδί της, τι σημαίνει;

Μάρτυρας: Αυτό απαιτεί σοβαρό βαθμό σαδισμού.

Αλέξης Κούγιας: Τι προσπάθεια θα έπρεπε να κάνει η κατηγορούμενη για να προκαλέσει σπασμούς;

Μάρτυρας: Θέλει σοβαρή έρευνα φαρμακολογίας. Ξέρω να σας πω ότι σίγουρα θα υπάρχει τρόπος, όμως θέλει έρευνα και γνώση.

Νωρίτερα σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε η εξέταση του ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάνη που διενέργησε νεκροτομή στην Τζωρτζίνα.

Ο συνήγορος της κατηγορουμένης Αλέξης Κούγιας αντέδρασε σε πολλές στιγμές της εξέτασης από Έδρας, λέγοντας πως ο σκοπός των ερωτήσεων προς τον μάρτυρα είναι «να εξουδετερώσουν τις απαντήσεις τού ιατροδικαστή που οδηγούν στην αθώωση της κατηγορούμενης».

Η πρόεδρος εμφανώς ενοχλημένη από τις αναφορές του συνηγόρου σε «αφανείς συμβούλους» με αιχμές σε συγκεκριμένη ιατροδικαστή, ρώτησε τον κ. Κούγια: «Υπονοείτε κάτι για τη διευθύνουσα;».

Ο συνήγορος αν και ζήτησε συγγνώμη, συνέχισε να διαμαρτύρεται για «παραπλανητικές ερωτήσεις» ενώ είπε στην πρόεδρο: «Εδώ είστε για να δικάσετε και όχι να καταδικάσετε την κατηγορούμενη. Είναι προκατειλημμένη η θέση σας».

Ο κ. Μπουζιάνης επανέλαβε στο δικαστήριο την εκτίμηση του ότι ο θάνατος της Τζωρτζίνας οφείλεται στην χορήγηση κεταμίνης η οποία προηγήθηκε της ανακοπής που υπέστη το παιδί.

Ο μάρτυρας δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για την ώρα θανάτου της Τζωρτζίνας, καθώς στην κατάθεση του υποστήριξε ότι το παιδί ήταν ζωντανό κατά την προσπάθεια ανάνηψης και μέχρι τις 3 παρά 10 το μεσημέρι. «Αυτό το είπα με βάση τα ευρήματα της τραχείας όχι της καρδιάς. Σας μίλησα για τα σημεία που είδα στην τραχεία αν είναι μεταθανάτια ή προθανάτια» ανέφερε ο κ. Μπουζιάνης.

Ο μάρτυρας ρωτήθηκε σχετικά από την πρόεδρο, η οποία του ζήτησε να απαντήσει με βάση τη θέση τής κατηγορουμένης ότι η κεταμίνη χορηγήθηκε κατά την ανάνηψη

Πρόεδρος: Οι γιατροί μπήκαν στις 2:30 το μεσημέρι στο δωμάτιο και είπαν ότι δεν είδαν ζωτικά σημεία. Διαπίστωσαν μόνο το ρεύμα της καρδιάς, αλλά σφίξεις δεν είχε. Εάν έχουμε ένα ζωντανό άνθρωπο και του χορηγηθεί θανατηφόρα δόση κεταμίνης τι προκαλείται;

Μάρτυρας: Καταστολή και υποξία, διότι επηρεάζει το κέντρο της αναπνοής.

Πρόεδρος: Η θέση τής κατηγορούμενης είναι ότι η κεταμίνη χορηγήθηκε από νοσηλευτές και γιατρούς την ώρα της ανάνηψης. Αφού χορηγήθηκε εκείνη την ώρα γιατί δεν είχαμε αυτά τα συμπτώματα;

Μάρτυρας: Δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω τι κατέγραψε το μόνιτορ.

Πρόεδρος: Αν έχουμε ένα άνθρωπο στον οποίο γίνεται προσπάθεια ανάνηψης και δεν έχουμε αποτέλεσμα. Χρόνο θανάτου τι βάζουμε;

Μάρτυρας: Συνήθως στα νοσοκομεία βάζουν χρόνο θανάτου, αφού τελειώσουν όλες οι προσπάθειες.

Πρόεδρος: Ωστόσο ο άνθρωπος αυτός πότε έχει πεθάνει; Δεν είναι από την αρχή που οι γιατροί προσπαθούν να τον συνεφέρουν;

Αλέξης Κούγιας: Έτσι λένε. Αυτά τα οποία ρωτάτε είναι απόψεις γιατρών που η κατηγορουμένη έχει μηνύσει για ιατρικά λάθη, άρα δεν είναι θέσφατα και δεν αξιολογούνται. Βλέπω προκατάληψη που τα χρησιμοποιείτε. Μας είπε πως το παιδί όταν υπέστη το οίδημα ήταν ζωντανό.

Ο ισχυρισμός ότι στο παιδί βρέθηκε ήπιο οίδημα που θα μπορούσε να δημιουργηθεί μόνο όσο βρισκόταν στη ζωή και το οποίο αποδόθηκε στη διασωλήνωση, προκάλεσε την πλευρά Υποστήριξης της Κατηγορίας να καταθέσει αίτημα για κατ' αντιπαράσταση εξέταση του κ. Μπουζιάνη με τους εμπλεκόμενους γιατρούς στην ανάνηψη. Στο αίτημα συγκατατέθηκε και η υπεράσπιση.

Αλέξης Κουγιας: Την ώρα που ξεκίνησε η ΚΑΡΠΑ ήταν ζωντανό ή νεκρό; Οι γιατροί λένε πως ήταν νεκρό. Το οίδημα που βρήκατε δείχνει ότι ήταν ζωντανό ή νεκρό;

Μάρτυρας: Είναι ζωτικής αντίδρασης.

Αλέξης Κούγιας: Έχετε δει κάπου οπουδήποτε οίδημα από απορρόφηση ή αναρρόφηση;

Μάρτυρας: Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη μου.

Η πρόεδρος ρώτησε τον ιατροδικαστή αν διαπίστωσε κάποιο πρόβλημα στην καρδιά της Τζωρτζίνας το οποίο αν δεν εντοπιζόταν η κεταμίνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανακοπή.

Ο κ. Μπουζιάνης απάντησε «μόνο το βάρος», εξηγώντας πως η καρδιά ήταν υποτροφική «λιποβαρής σε σχέση με την ηλικία του παιδιού».

