Φωτιά στην Μάνδρα: Δραματικοί απεγκλωβισμοί κατοίκων από αστυνομικούς (βίντεο)

Απομακρύνουν από τα σπίτια τους ανθρώπους με προβλήματα υγείας και ζώα

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τον απεγκλωβισμό κατοίκων από αστυνομικούς στη Μάνδρα την τελευταία στιγμή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, άνδρες της ΕΛΑΣ βγάζουν από τα σπίτια τους ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να τα εγκαταλείψουν την ώρα που οι πύρινες φλόγες πλησιάζουν.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, απεγκλωβίστηκαν 318 πολίτες και 16 ζώα. Στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού συμμετείχαν 143 αστυνομικοί με 36 οχήματα και 2 Αίαντες.

?? Συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. στην αντιμετώπιση των #πυρκαγιών.

Σήμερα στη #Μάνδρα επιχειρούν 143 αστυνομικοί με 36 οχήματα και 2 #Αίαντες, έχοντας προβεί σε απεγκλωβισμό 318 πολιτών & 16 ζώων.

Στο #Λουτράκι επιχειρούν 40 αστυνομικοί με 20 οχήματα, έχοντας προβεί σε 6 απεγκλωβισμούς. pic.twitter.com/2HQVbzcPUn — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) July 18, 2023

Παράλληλα, στο Λουτράκι επιχειρούν 40 αστυνομικοί με 20 οχήματα, έχοντας προβεί σε 6 απεγκλωβισμούς.

