Κοινωνία

Φωτιές σε Δερβενοχώρια, Μάνδρα και Λουτράκι: δύσκολη νύχτα στα πύρινα μέτωπα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

-

Συνεχίζεται από όλες τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας η μάχη στα μέτωπα των πυρκαγιών κυρίως στη Δυτική Αττική αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου όπου οι πυρκαγιές έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση για τις δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τα εναέρια μέσα «όμως οι πυροσβέστες οι εθελοντές, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας καθώς και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στο πεδίο για τον περιορισμό των πυρκαγιών».

Αναφορικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στον Έμπωνα της Ρόδου ο κ. Βαθρακογιάννης επισήμανε ότι είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 18 οχήματα ενώ από αέρος επιχείρησαν μέχρι το τελευταίο φως 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρα και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης και όπως τόνισε, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

«Ξημερώνει δύσκολη μέρα. Θυμίζουμε ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν και αύριο σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους εντάσεως 7 μποφόρ στο Αιγαίο υπεραυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιών. Ζητούμε τη συνεργασία όλων των πολιτών. Ο καύσωνας δεν έχει χάσει τη δυναμική του και κάθε αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη καταστροφή», σημείωσε.

Συναγερμός σήμανε μέσω του 112 για τους οικισμούς Λουτρόπυργος, Άνω Βλυχάδα, Όθωνα και Ευταξία, ζητώντας από τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς Ελευσίνα. Στο μέτωπο του Λουτρακίου, δόθηκε μάχη προκειμένου να απομακρυνθούν οι φλόγες από τα διυλιστήρια της Motor Oil – εστάλη μήνυμα από το 112 για την εκκένωση του οικισμού Γλυκιά Ζωή.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η ΕΛΑΣ έδωσε στην κυκλοφορία και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, από τα διόδια Ελευσίνας έως τα διόδια Κορίνθου.

Σε ετοιμότητα πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη για την παροχή συνδρομής σε Ελευσίνα και Αγ.Θεοδώρους

Σε άμεση ετοιμότητα εφόσον απαιτηθεί, βρίσκονται πέντε πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη στην περιοχή Λουτρόπυργου Ελευσίνας λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς. Επίσης άλλα τρία πλωτά και ιδιωτικά σκάφη διαφόρων τύπων βρίσκονται σε επιφυλακή στους Αγίους Θεοδώρους, προς παροχή συνδρομής εφόσον απαιτηθεί, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή.

Hellenic Train: Με λεωφορεία και αύριο Τετάρτη τα δρομολόγια στο τμήμα του Προαστιακού Άνω Λιόσια - Κιάτο

Παραμένει η διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα του Προαστιακού 'Ανω Λιόσια - Κιάτο, εξαιτίας της πυρκαγιάς, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Τα δρομολόγια της Τετάρτης 19.07 στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία με όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταναστευτικό - Μαρινάκης κατά Ερντογάν: “Ποιος μιλάει;” (βίντεο)

Τουρκία - Αίγυπτος: διόρισαν πρέσβεις και "ζεσταίνουν" την σχέση τους

Φιλαδέλφεια: Μακελειό την παραμονή της 4ης Ιουλίου (εικόνες)