Γεραπετρίτης: Η υπόθεση Μπελέρη στο επίκεντρο των επαφών του στις Βρυξέλλες

Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών του υπουργού Εξωτερικών με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ντέιβιντ Μακάλιστερ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ντέιβιντ Μακάλιστερ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο υπουργός παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων ΕΕ-Αιγύπτου, αλλά για και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την επαύριο της συνόδου Κορυφής του Βίλνιους.

Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον ευρωβουλευτή κ.Μακάλιστερ βρέθηκε η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, η ανάγκη συμμόρφωσης της Αλβανίας προς τους κανόνες του κράτους δικαίου και η, σχετιζόμενη με το ζήτημα αυτό, υπόθεση κράτησης του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη, όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές.

Το ζήτημα της κράτησης του Μπελέρη έθεσε ο υπουργός Εξωτερικών και στη συνάντηση που είχε στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Επίτροπο Διεύρυνσης, Όλιβερ Βαρχέλι, κατά τη διάρκεια της οποίας τόνισε τη σημασία που έχει η άμεση επίλυση του ζητήματος, όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, τα ζητήματα διεύρυνσης, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, οι προοπτικές των ευρω-τουρκικών σχέσεων μετά τις τουρκικές εκλογές, το Κυπριακό και πτυχές του μεταναστευτικού ζητήματος.

