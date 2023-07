Κοινωνία

Φωτιές: Μαίνονται οι εστίες στη Δυτική Αττική

Ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας οι ρίψεις από εναέρια μέσα. Συνεχείς αναζωπυρώσεις τη νύχτα της Τρίτης στη δυτική Αττική.

Δύσκολη ήταν και η χθεσινή νύχτα για τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και τους κατοίκους της περιοχής: δύο από τα σχεδόν 50 πύρινα μέτωπα, στη Δυτική Αττική και στο Λουτράκι, έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις, ενώ 45 έχουν ελεχθεί.

Σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση από την Πυροσβεστική, «στη Motor Οil η πυρκαγιά είναι στα 400 m. πάνω από τη ΕΟ. Επιχειρούν 2 S-64 και 2 CL415. Δεν κινδυνεύει η motoroil αυτή τη στιγμή η προσπάθεια να μην πλησιάσει την Εθνική Οδό η φωτιά.

Στα Δερβενοχώρια. Η πυρκαγιά στη Βλυχάδα είναι σε ύφεση, έχει κοπεί στην Εθνική Οδό στη Μάνδρα, ενώ και στη Νέα Ζωή είναι σε ύφεση.

Νοτιοδυτικά έχει περάσει Γοργοεπήκοο, δεν απειλείται το μοναστήρι και κατευθύνεται προς Καντήλι- Μεγαρα. Προσπάθεια να κοπεί στο Καντήλι.

Νοτιοανατολικά, πάνω από τα διόδια Ασπροπύργου, προς ΕΥΔΑΠ φαίνεται πως θα ελεγχθεί.

Βορειοδυτικα- Αγία Σωτήρα, Οινόη είναι δύσκολη η εικόνα αλλά, η φωτιά δεν έχει περάσει στους οικισμούς. Βορειοανατολικά προς το χωριό Στεφάνη δεν έχει δυναμική και αντιμετωπίζεται.

Επιχειρούν 2 S-64, ένα ΑΒ-214, 3 Τρακτορες, 2 CL-415, και ένα ΒΚ-117 συντονιστικό.

Στη Ρόδο, η πυρκαγιά κατευθύνεται νοτιοανατολικά, έχει μπει σε χαράδρα, έχουν ανοίξει ζώνες και την περιμένουν. Επιχειρούν 3 air tractors, ένα Mi-8 και ένα Σινουκ.

Εστίες φωτιάς που καίνε στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου αντιμετωπίζουν εναέριες και επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Ειδικότερα, από νωρίς σήμερα το πρωί ρίχθηκαν στη μάχη της κατάσβεσης τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Παράλληλα, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αποτελούνται από 120 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 43 οχήματα, έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και συνεχίζουν να επιχειρούν, ώστε μαζί με τα εναέρια μέσα να αντιμετωπίσουν άμεσα τις αναζωπυρώσεις που σημειώνονται και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Το έργο τους συνδράμουν μηχανήματα έργων του στρατού και της αυτοδιοίκησης, υδροφόρες, αλλά και εθελοντές.

Σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί", ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, δήλωσε πως, «η εικόνα στο πίσω μέρος του Λουτρακίου είναι πιο καθαρή. Επικεντρωνόμαστε πάνω από την Εθνική, σε απόσταση ασφαλείας από τα διυλιστήρια, υπάρχει ένα μέτωπο που συνεχώς είναι σε ύφεση και αναζωπυρώνεται» και συμπλήρωσε πως, «όλες οι δυνάμεις επικεντρωνόμαστε ώστε να ανακοπεί το κομμάτι κοντά στα διυλιστήρια».

Ερωτηθείς για το αν θα διακοπεί και πάλι η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό, απάντησε πως, «όποτε χρειαστεί, θα διακόπτεται η κυκλοφορίας στην Εθνική».





Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού. Συγκεκριμένα, στα Δερβενοχώρια επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει συντονιστικό ρόλο. Στο Λουτράκι επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει συντονιστικό ρόλο, ενώ στη Ρόδο επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Σε επιφυλακή βρίσκεται και το Λιμενικό Σώμα για την απομάκρυνση, εάν χρειαστεί, κατοίκων μέσω θαλάσσης.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές Δευτέρα στα Δερβενοχώρια κινήθηκε χθες Τρίτη προς τη Μάνδρα, περνώντας από πολλούς οικισμούς, απανθρακώνοντας σπίτια και οχήματα.

Οι οικισμοί Πανόραμα, Παλαιοχώρι, Πουρνάρι, Αγιά Σωτήρα, Νέα Ζωή, Νέος Πόντος, Λουτρόπυργος, Άνω Βλυχάδα, Συνοικισμός Όθωνα και Ευταξία εκκενώθηκαν.

Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοποιός, η φωτιά κινείται νοτιοδυτικά προς Βλυχάδα ενώ η φωτιά από το Λουτράκι ανατολικά του Αγίου Χαραλάμπους.

Και οι δύο πυρκαγιές, εξήγησε η ίδια πηγή, ακολουθούν πορεία προς τη θάλασσα.

Νωρίτερα, προειδοποιητικό μήνυμα μέσω 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Νέας Περάμου, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Οι δύο πυρκαγιές πλέον καίνε χαμηλή βλάστηση, ωστόσο για τη φωτιά στο Λουτράκι, υπάρχουν πληροφορίες πως μαίνεται σε δυσπρόσιτα σημεία.

Λίγο πριν από τις 19:00 εκκενώθηκε ο οικισμός Γλυκιά Ζωή, ενώ το μεσημέρι ζητήθηκε κατεπείγουσα απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Πανόραμα και Άγιος Χαράλαμπος Λουτρακίου.

Ανησυχία για τη Ρόδο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 19:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Έμπωνα της Ρόδου. Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Αρτοποιός, απασχολεί την Πυροσβεστική, καθώς έχει μεγάλη έκταση και καύσιμη ύλη και αναμένεται δύσκολη επιχείρηση.

Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 18 οχήματα ενώ από αέρος επιχείρησαν μέχρι το τελευταίο φως 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρα και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 εθελοντής πυροσβέστης που επιχειρεί στη Ρόδο, είπε πως, πρόκειται για «τρία ενεργά μέτωπα που είναι σε ύφεση, αλλά υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Έχουμε πλήρη άπνοια και προσπαθούμε να ελέγξουμε», προτού ενισχυθούν οι άνεμοι.

Συνολικά, το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 47 δασικές πυρκαγιές.

Οι σημαντικότερες που εκδηλώθηκαν χθες Τρίτη και χρειάστηκε να επιχειρήσουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις -και έχουν πλέον ελεγχθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική- ήταν: στην Ηρακλειά Ηλείας, δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στο Δαφνί Αττικής (πλησίον του οικισμού Αφαία και πλησίον της λεωφόρου Αθηνών αντίστοιχα), στην Καλλονή Λέσβου, στη Γαλήνη Λάρισας σε υπολείμματα καλλιεργειών, στη Χρυσοκελαριά Μεσσηνίας και στο Σέσκλο Μαγνησίας.

Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι

Σύμφωνα με επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες, ενώ οι άνεμοι θα φθάνουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ.

Σήμερα εκτιμάται πως υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Ψαρά.

«Ξημερώνει δύσκολη μέρα. Θυμίζουμε ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους έντασης 7 μποφόρ στο Αιγαίο, αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης των πυρκαγιών. Ζητούμε την συνεργασία όλων των πολιτών. Ο καύσωνας δεν έχει χάσει τη δυναμική του και κάθε αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη καταστροφή», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης στην τελευταία έκτακτη ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών.

