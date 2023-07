Κοινωνία

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω πυρκαγιάς

Συνεχής ενημέρωση για τις ρυθμίσεις της Τροχαίας στις περιοχές της δυτικής Αττικής, όπου μαίνονται οι εστίες της πυρκαγιάς.

Με εντολή της Τροχαίας, ανοίγει το τμήμα του αυτοκινητόδρομου από τα διόδια της Ελευσίνας έως τον κόμβο Νέας Περάμου στο ρεύμα προς Κόρινθο, ενώ ξανακλείνει το τμήμα από τον κόμβο Αγ. Θεοδώρων έως τον κόμβο Επιδαύρου, λόγω αναζωπύρωσης της πυρκαγιάς στην περιοχή. Η κυκλοφορία στην περιοχή εκτρέπεται στην Π.Ε.Ο.

Η Ολυμπία Οδός παρακαλεί τους οδηγούς που βρίσκονται στο δρόμο να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιδείξουν προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή και εκείνους που δεν έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους ακόμα να το αναβάλλουν προσωρινά μέχρι νεοτέρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας στις 6 το πρωί της Τετάρτης:

«Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου από κόμβο Επιδαύρου μέχρι κόμβο Αγίων Θεοδώρων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Επιπλέον, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου από κόμβο Αγίων Θεοδώρων μέχρι κόμβο Επιδαύρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, η κυκλοφορίας των οχημάτων διεξάγεται από την αριστερή και μεσαία λωρίδα, ενώ η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή».

