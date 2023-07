Κόσμος

Κατολίσθηση στην Κολομβία: Τραγικός ο απολογισμός των νεκρών (εικόνες)

Νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι από την κατολίσθηση στην Κολομβία. Οι εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας σοκάρουν...

Τα σωστικά συνεργεία ανέστειλαν χθες Τρίτη τις έρευνες για επιζώντες μετά την κατολίσθηση η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ άλλοι 13 παραμένουν αγνοούμενοι, πάνω σε δρόμο που συνδέει την πρωτεύουσα Μπογοτά με νοτιοανατολικούς τομείς της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

«Έχουμε μέχρι στιγμής απολογισμό 15 νεκρούς και έξι τραυματίες», δήλωσε ο πυραγός του κολομβιανού πυροσβεστικού σώματος Άλβαρο Φαρφάν σε βίντεο που διανεμήθηκε στα ΜΜΕ.

Διευκρίνισε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ανεστάλησαν επειδή έπεσε το σκοτάδι και ότι θα ξαναρχίσουν με το πρώτο φως, καθώς πιστεύεται ότι δεκατρείς άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια.

Η κατολίσθηση, που προκάλεσε την κατάρρευση γέφυρας, έγινε στην Κετάμε (κεντρικά), πόλη στον νομό Κουντιναμάρκα, ο οποίος αποκόπηκε από την πρωτεύουσα μέχρι νεοτέρας.

Ο προηγούμενος απολογισμός των θυμάτων που είχε δημοσιοποιήσει ο Χόρχε Ντίας, ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή, έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, έξι τραυματίες και περίπου δέκα αγνοούμενους.

Ο ίδιος αξιωματούχος έκανε λόγο για 20 σπίτια που «καταπλακώθηκαν» όταν έγινε η κατολίσθηση.

Μέλη των οικογενειών των αγνοουμένων έτρεξαν στον τόπο της τραγωδίας, όπως ο Αλεχάντρο Μπερνάλ, που έφθασε στην Κετάμε από την Μπογοτά για να ψάξει τη γιαγιά του, θείους, εξαδέλφους και φίλους του που ζούσαν εκεί.

«Θέλουμε να προσφέρουμε τη βοήθειά μας με κάποιο τρόπο, να ψάξουμε για επιζώντες ή πτώματα. Κι αν μπορέσουμε να τους βρούμε, με καθαρή καρδιά να τους κηδέψουμε», εξήγησε ο κ. Μπερνάλ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Εξαιτίας των ισχυρών βροχών» από το απόγευμα της προηγουμένης που συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα, «περί τις 23:15» της Δευτέρας προς Τρίτη [τοπική ώρα] κατολίσθηση έπληξε το χωριό Ναρανχάλ», αφηγήθηκε ο πυραγός Φαρφάν.

Πολλές οικογένειες«έχασαν δύο, τρία, ακόμα και τέσσερα μέλη», σύμφωνα με τον δήμαρχο της Κετάμε, τον Καμίλο Παράδο.

«Οι υπηρεσίες διάσωσης χρησιμοποιούν drones στις έρευνες. Η λάσπη φθάνει σχεδόν το ένα μέτρο ύψος σε κάποιες σημεία, τα δύο μέτρα σε άλλα, η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη», πρόσθεσε ο αιρετός σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό El Dorado.

Ο στρατός της Κολομβίας ανακοίνωσε πως ανέπτυξε 80 μέλη του για να βοηθήσουν στις έρευνες.

Οχήματα, ανάμεσά τους φορτηγά και μοτοσικλέτες, παγιδεύτηκαν όταν έγινε η κατολίσθηση λάσπης και βράχων, που έκλεισε τον δρόμο όπου τέτοια συμβάντα είναι συχνά, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο συγκεκριμένος οδικός άξονας, ένας από τους σημαντικότερους της χώρας, συνδέει την Μπογοτά με τη Βιγιαβισένσιο, την μεγαλύτερη πόλη στον νοτιοανατολικό τομέα της χώρας. Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα που εικονίζουν τεράστια μποτιλιαρίσματα σε εξόδους της πρωτεύουσας προς την κατεύθυνση της Βιγιαβισένσιο.

Ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο εξέφρασε τα «συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων», προσθέτοντας ότι η καταστροφή δείχνει «την επιτακτική ανάγκη να διαχειριστούμε τη γη και τους υδάτινους πόρους» πιο σωστά.

Τον Δεκέμβριο 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατολίσθηση καταπλάκωσε λεωφορείο και άλλα οχήματα στη βορειοδυτική Κολομβία.

Η περίοδος των βροχών άρχισε τον Ιούνιο και γενικά διαρκεί ως τον Νοέμβριο. Την περασμένη χρονιά, οι αρχές έκαναν λόγο για 300 θανάτους και 700.000 πληγέντες στις πλημμύρες και στις κατολισθήσεις.

