Φωτιά - Βιτινιώτης: Τουλάχιστον 40 σπίτια κάηκαν ολοσχερώς στο Λουτράκι

Ο πρώτος απολογισμός για τα κατεστραμμένα σπίτια από την πυρκαγιά στο Λουτράκι.

«Ήταν ικανοποιητικά οργανωμένος ο συντονισμός, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε το αποτέλεσμα να σβήσει η φωτιά», δήλωσε ο αντιπεφερειάρχης Κορινθίας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για τη μεγάλη πυρκαγιά.

Ερωτηθείς για το αν κινδυνεύουν τα διυλιστήρια της Motor Oil στο σημείο, ο Χάρης Βιτινιώτης είπε πως, «υπάρχει ο κίνδυνος, αλλά έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο μέτωπο με πυροσβέστες και εναέρια για να την προλάβουν».

Όσο για έναν πρώτο απολογισμό για καμένα σπίτια, είπε πως, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, «γύρω στα 36- 40 σπίτια είναι καμένα σχεδόν ολοσχερώς, στην ευρύτερη περιοχή, με εξοχικά και μόνιμες κατοικίες και με την επιφύλαξη ότι υπάρχουν κι άλλα».

Η φωτιά πέρασε από τους οικισμούς Γαλήνη και Πανόραμα και κατευθύνεται σε πευκώδη περιοχή, μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη Motor Oil.

Πρόκειται για «εικόνα βιβλικής καταστροφής, μία λαίλαπα που φαίνεται πως δεν έχει τέλος», κατέληξε ο αντιπεφερειάρχης.

