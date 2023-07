Κοινωνία

Πνιγμοί: Διπλή τραγωδία στην Χαλκιδική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν έχουν τέλος οι πνιγμοί στις ελληνικές θάλασσες. Δύο νεκροί μέσα σε λίγες ώρες σε παραλίες της Χαλκιδικής.

-

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των νεκρών από πνιγμούς στην χώρα μας με ακόμα δύο άτομα να χάνουν την ζωή τους σε παραλίες, αυτή τη φορά στην Χαλκιδική..

Συγκεκριμένα, στα Νέα Πλάγια, του δήμου Νέας Προποντίδας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 81χρονος.

Μεταφέρθηκε αμέσως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ανασύρθηκε από θάλασσα στη Χανιώτη, του δήμου Κασσάνδρας, μία 71χρονη με διαβατήριο από την Ιερουσαλήμ.

Διεκομίσθη με όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Πέθανε 39χρονη μετά την γέννα

Καύσωνας “Cleon” - Τετάρτη με βοριάδες και άνοδο θερμοκρασίας

Φωτιά - Βιτινιώτης: “Τουλάχιστον 40 σπίτια κάηκαν ολοσχερώς στο Λουτράκι”