Φωτιά στη Βλυχάδα – Κάτοικος καμένου σπιτιού: Η Πυροσβεστική ήρθε μετά από τρεις ώρες (βίντεο)

Ο πρόεδρος της κοινότητας Πλατάνου και μία γυναίκα που είδε το σπίτι της «στάχτη» μίλησαν στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στη Βλυχάδα, από όπου πέρασε η φωτιά που ξεκίνησε τη Δευτέρα από τα Δερβενοχώρια και κατέκαψε μεγάλες εκτάσεις δάσους, αλλά και οικισμούς.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» η ιδιοκτήτρια σπιτιού που καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά είπε πως, «βλέπαμε τη φωτιά στην κορυφογραμμή και ήρθε η Αστυνομία και μας είπε να εκκενώσουμε το σπίτι. Οι πυροσβέστες ήρθαν μετά από 3 ώρες».

Σε δηλώσεις του στην ίδια εκπομπή, ο πρόεδρος της κοινότητας Πλάτωνα στη Βλυχάδα, Χρήστος Μπότος, είπε πως, έσπευσε στο σημείο, φεύγοντας από τη δουλειά του για να δει τις φλόγες να βρίσκονται στον οικισμό. «Ανέβηκα για να πάρω τον σκύλο μου, κι είδα ότι ένα σπίτι είχε πάρει φωτιά, ήρθαμε με ένα πυροσβεστικό και το σώσαμε», είπε.

Στον οικισμό Πλάτανος κάηκαν δύο σπίτια, «για καλή μας τύχη», όπως είπε ο πρόεδρος, που όμως είπε πως, «η καμένη έκταση είναι χιλιάδες στρέμματα δάσους. Όλο το βουνό είναι καμένο. Τα πάντα».

Και περιέγραψε την εικόνα που είδε φεύγοντας από τον οικισμό ότι, «οι φλόγες είχαν σκεπάσει όλα τα σπίτια. Είπα: ‘δε θα μείνει τίποτα’».





