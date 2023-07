Πολιτική

Φωτιές – Μαρινάκης: Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή, ξεκίνησε η καταγραφή ζημιών

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στον ΑΝΤ1 για τις πυρκαγιές που μαίνονται στη Δυτική Αττική και τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για τις φωτιές που μαίνονται στη Δυτική Αττική.

« Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε πυροσβέστες και εθελοντές, που έχουν διπλασιαστεί», είπε εισαγωγικά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος που έκανε λόγο για «μία πραγματικότητα που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο».

Αναφερόμενος στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών έκανε ιδιαίτερο λόγο για το 112, χαρακτηρίζοντάς το «σπουδαία κατάσταση για τη χώρα μας», όσο αφορά στη διάσωση της ανθρώπινης ζωής, δεύτερον μίλησε για την καταγραφή των καταστροφών, σημειώνοντας πως, τα συνεργεία έχουν ήδη βγει για καταγραφή στις πληγείσες περιοχές και «η διαδικασία της αποζημίωσης θα γίνει άμεσα».

«Κάθε φορά πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο μέτρο του εφικτού», τόνισε, σημειώνοντας πως, ακόμα μία προτεραιότητα είναι η προστασία των ζώων, αναφερόμενος στο κέντρο προστασίας που υπάρχει στο Γαλάτσι, όπου μεταφέρθηκαν 400 ζώα.

Ερωτηθείς για το αν είναι ικανοποιημένος με την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες λόγω των πυρκαγιών, απάντησε πως «έχουν αυξηθεί τα μέσα. Και το προσωπικό. Από 15,500 πήγαν 16,500 μέσα σε ένα χρόνο, ενώ έχουν αυξηθεί πολύ και οι εθελοντές».

Και συμπλήρωσε πως, «το επιχειρησιακό σχέδιο βελτιώνεται κάθε χρόνο, ξεκίνησε πιο νωρίς από ποτέ. Τέλος Μαρτίου δόθηκαν χρήματα στους Δήμους. Η κυβέρνηση έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους δημάρχους να παρεμβαίνουν αυτεπαγγέλτως όπου δεν υπάρχει συνεργασία.

Το κράτος παρεμβαίνει μέσω ελέγχου για το τι έγιναν τα χρήματα από την Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση. Το κράτος οφείλει να παρέχει τα νομικά και οικονομικά εργαλεία, από εκεί και πέρα οι αποκεντρωμένες διοικήσεις αξιολογούν και ελέγχουν τις κινήσεις των Δήμων που έχουν».

Επεσήμανε ότι, «η πρώτη σύσκεψη που έγινε μετά τις εκλογές ήταν για την Πολιτική Προστασία» και τόνισε πως, «είναι μια πραγματικότητα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Όλο το σχέδιο είναι πρώτον η προστασία της ζωής και δεύτερον των ανθρώπινων περιουσιών.

Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, πρέπει να προσέξουμε όλοι πάρα πολύ. Να αποφύγουμε θερμικές εργασίες».

Μιλώντας για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, είπε πως, «η Πολιτική Προστασία μέχρι το 2019 δεν υπήρχε. Μόνο τα εναέρια έχουν αυξηθεί κατά 46%. Όλες αυτές οι κρίσεις μας έκαναν να αξιολογήσουμε την κατάσταση».

Στη συνέχεια, ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως, ένας ακόμα παράγοντας είναι και η αυστηροποίηση των ποινών που αφορά στους εμπρησμούς».

