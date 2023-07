Πολιτική

Φωτιές - Κικίλιας: Έκκληση για βοήθεια στην Πυροσβεστική

Το μήνυμα του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, λίγο πριν από τη σύσκεψη με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού.

Έκκληση να στηρίξουν και να βοηθήσουν όλοι την προσπάθεια των αντρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν απηύθυνε στους πολίτες ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Συγκεκριμένα σε μήνυμα του αναφέρει:

«Χθες βράδυ οι άντρες και οι γυναίκες της Πολιτικής Προστασίας και όλη η κρατική μηχανή έδωσε μια τεράστια μάχη με τις φλόγες, μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί σήμερα για τρίτη συνεχόμενη μέρα, οι καιρικές συνθήκες θα είναι δύσκολες και το επόμενο χρονικό διάστημα, παρακαλώ πολύ όλους να στηρίξουν και να βοηθήσουν την προσπάθεια των αντρών και γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν το καθήκον τους. Πρέπει να το κάνουμε αυτό και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν νοείται αμέλεια, δεν νοείται πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, δεν νοείται θερμική εργασία. Παρακαλώ πάρα πολύ όλους να βοηθήσουν σε αυτήν την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ευχαριστώ».

