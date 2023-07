Κοινωνία

Καύσωνας “Cleon” - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έως 44 βαθμούς η θερμοκρασία

Σε ποιες περιοχές θα φτάσει τους 44 η θερμορκασία. Πότε θα κορυφωθεί το νέο κύμα καύσωνα. Πότε θα υποχωρήσει η θερμοκρασία.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων το οποίο αναφέρεται στο θερμό κύμα ζέστης που προκαλεί συνθήκες καύσωνα με την ονομασία CLEON σε πολλές περιοχές της χώρας επικαιροποιείται σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Α. Σήμερα Τετάρτη 19-7-2023 οι περιοχές που θα επηρεάζονται από πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα είναι περιορισμένες στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ στα ανατολικά οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες και η αίσθηση της ζέστης μικρότερη, κυρίως επειδή πνέουν Ετησίες άνεμοι (μελτέμια) που φθάνουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ.

Β. Την Πέμπτη 20-7-2023 οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.

Γ. Ειδικότερα από την Παρασκευή 21-7-2023 έως και την Κυριακή 23-7-2023 η νέα θερμική έξαρση θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα, ενώ τη Δευτέρα 24-7-2023 αναμένεται πρόσκαιρη υποχώρηση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Δ. Από την Τρίτη 25-7-2023 έως και την Πέμπτη 27-7-2023 αναμένεται νέα θερμική έξαρση.

Πιο συγκεκριμένα :

1. Σήμερα Τετάρτη 19-7-2023 η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει:

α. στα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 με 40 και κατά τόπους στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο τους 41 βαθμούς Κελσίου

β. στα βόρεια ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 39 βαθμούς Κελσίου

δ. στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου

ε. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

2. Την Πέμπτη 20-7-2023 οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα φθάσουν:

α. στην Ήπειρο και τη Μακεδονία τους 38 με 40 και κατά τόπους στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου

β. Στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο τους 40 με 42 και κατά τόπους στη Θεσσαλία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο τους 43 βαθμούς Κελσίου

γ. στα νησιά του Ιονίου τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου.

δ. στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

3. Από την Παρασκευή 21-7-2023 έως και την Κυριακή 23-7-2023 προβλέπεται μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες τιμές θα φθάνουν στα ηπειρωτικά τους 41 με 43 και κατά τόπους στο εσωτερικό της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας τους 44 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 38 με 41 βαθμούς Κελσίου.

4. Τη Δευτέρα 24-7-2023 η θερμοκρασία προβλέπεται να υποχωρήσει κατά 2 με 5 βαθμούς Κελσίου, με τη μεγαλύτερη πτώση να παρατηρείται στην ανατολική χώρα και τη μικρότερη στη δυτική.

5. Σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία από την Τρίτη 25-7-2023 έως και την Πέμπτη 27-7-2023 αναμένονται και πάλι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας.

Η επικαιροποίηση των προγνώσεων με τα νεότερα στοιχεία και τις λεπτομέρειες στην εξέλιξη των θερμοκρασιών θα γίνεται ανά εικοσιτετράωρο.

