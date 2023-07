Πολιτική

Βορίδης σε Σπαρτιάτες: Με τον Κασιδιάρη πολιτικό μπαμπά, πώς να μη σας λένε ναζί;

Η απάντηση του Υπουργού Επικρατείας στον βουλευτή Χαράλαμπο Κατσιβαρδά που... διαμαρτυρήθηκε προς την κυβέρνηση γιατί τα ΜΜΕ αποκαλούν το κόμμα του «φασιστικό».

«Όταν λέτε ότι ο πολιτικός πατέρας σας είναι ο Κασιδιάρης και μετά στεναχωριέστε γιατί τα μέσα ενημέρωσης σας λένε νεοναζιστές, αυτό πρέπει να το ψάξετε εσείς και όχι τα μέσα ενημέρωσης», ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, απαντώντας, στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΚΟ των «Σπαρτιατών», Χ. Κατσιβαρδά, με θέμα «Βανδαλισμοί δικηγορικών και πολιτικών γραφείων, ρητορική μίσους κατά του νομίμως εκλεγμένου κόμματος Σπαρτιάτες».

Επειδή παραπονείστε για τον έλεγχο, ο οπιός οποίος ασκείται από τα μέσα ενημέρωσης. Εσείς δεν ευχαριστήσατε τον Κασιδιάρη που σας βοήθησε για την εκλογή σας; Σας διαφεύγει ότι ο Κασιδιάρης είναι καταδικασμένος και εκτίει ποινή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μιας οργάνωσης που λέγεται Χρυσή Αυγή και στην οποία έχουν αποδοθεί δολοφονίες, ξυλοδαρμοί και άλλες φρικτές έκνομες πράξεις», τόνισε ο κ. Βορίδης και πρόσθεσε:

«Σας βλέπω πολύ υπέρ της νομιμότητας και της αφοσίωσης στη Δημοκρατία αλλά δεν κατάλαβα πώς τα παντρεύετε όλα αυτά με την αναγνώριση του πολιτικού ρόλου του Κασιδιάρη στην πολιτική εξέλιξή σας». «Δηλαδή να μην σας λένε ναζιστές και ρατσιστές. Δεν θέλετε. Στεναχωριέστε γι' αυτό. Αλλά ο πολιτικός σας μπαμπάς να είναι ο Κασιδιάρης; Εσάς σας φαίνονται λογικά αυτά που λέτε; Εδώ, [..] δεν είστε πια στην παρέα σας. Δεν θα τα λέτε μόνοι σας, και υπάρχει δημόσιο ακροατήριο το οποίο παρακολουθεί. Πολύ χαίρομαι εάν θέλετε να αποστείτε, αύριο το πρωί, από τη στήριξη που σας έχει δώσει ο Κασιδιάρης. Περιμένω να το ακούσω. Και να τα ακούσω όχι μία φορά, (αλλά) και κατ' επανάληψη και ολοκληρωμένα, προκειμένου να πείσετε ότι αυτό είναι ειλικρινές. Αλλά όταν μέχρι χθες λέτε ότι, ουσιαστικά, ο πολιτικός πατέρας σας είναι ο Κασιδιάρης, αναγνωρίζετε και τον ευχαριστείτε στην εκλογή σας... Ο Κασιδιάρης είναι με βούλα δικαστηρίου νεοναζιστής και καταδικασμένος για τις πράξεις τις οποίες καταδικάστηκε, οι οποίες, από το δικαστήριο, όχι από μένα, αναγνωρίζονται ότι ως κίνητρο είχαν την νεοναζιστική ιδεολογία, είναι ο πολιτικός σας μπαμπάς και τον ευχαριστείτε, και μετά στεναχωριέστε γιατί τα μέσα σας λένε νεοναζιστές, αυτό να το ψάξετε εσείς και όχι τα μέσα ενημέρωσης», επεσήμανε ο υπουργός Επικρατείς.

Νωρίτερα, ο κ. Κατσιβαρδάς είπε πει ότι ο ακρογωνιαίος λίθος της ιδεολογίας του κόμματός του είναι ο συνταγματικός πατριωτισμός και η δημοκρατική νομιμότητα, ενώ είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να καταδικάσει την «εκστρατεία ρητορικής μίσους από ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης» και τη «δολοφονία χαρακτήρων» στελεχών και βουλευτών του.

«Βλέπουμε να εκτυλίσσεται ένας νεοπαγής ολοκληρωτισμός μεσσιανικού τύπου όπου οι σύγχρονοι ιεροεξεταστές [..] επιχειρούν να εξουδετερώσουν τους αντιφρονούντες», υπογράμμισε ο βουλευτής της ΚΟ των «Σπαρτιατών».

Ζήτησε, επίσης, από την κυβέρνηση να καταδικάσει εκτός από τη ρητορική μίσους και περιστατικά βανδαλισμών σε δικηγορικά γραφεία συναδέλφων.

Ο κ. Βορίδης χαρακτήρισε αυτονόητο ότι η κυβέρνηση καταδικάζει κάθε έκνομη ενέργεια.

