Μηταράκης: Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν καταργείται

Διαβεβαίωσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την πανεπιστημιακή αστυνομία.

Τη διαβεβαίωση ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν καταργείται έδωσε εκ νέου ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νότης Μηταράκης, απαντώντας, στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλου Χρηστίδη, για τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ).

«Δεν ήταν και δεν είναι αποτυχημένος θεσμός η πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν κάνουμε στροφή 180 μοιρών. Σαφέστατα, δεν καταργείται η πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως λανθασμένα λέχθηκε, και δεν ετοιμάζει η κυβέρνηση κάποια σχετική νομοθετική πρωτοβουλία», τόνισε ο κ. Μηταράκης.

Επεσήμανε, μάλιστα, ότι απαιτείται ένα συγκροτημένο ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλειας για κάθε πανεπιστήμιο και αυτό είναι και ευθύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Από την πλευρά του, ο κ. Χρηστίδης μίλησε για μπάχαλο της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακό παιχνίδι που βλέπουμε ότι αλλάζει μέρα με τη μέρα και δημιουργεί μία τεράστια σύγχυση. Όπως είπε, το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας αποτέλεσε μία ιδεολογική εμμονή της ΝΔ και δημιούργησε κόστος στον φορολογούμενο.

Ανταπαντώντας, ο κ. Μηταράκης ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένα έκτακτο ειδικό κόστος από την ίδρυση της πανεπιστημιακής αστυνομίας και των 985 στελεχών της που υπηρετούν στα ΑΕΙ και σε όμορα αστυνομικά τμήματα, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στις γειτονιές γύρω από το πανεπιστήμια. Όπως σημείωσε, η εκπαίδευση της πανεπιστημιακής αστυνομίας κόστισε 80.000 ευρώ, ο εξοπλισμός 814.000 ευρώ και το κόστος μισθοδοσίας των αστυνομικών που υπηρετούν στην πανεπιστημιακή αστυνομία είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον μήνα.

