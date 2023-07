Super League: Οι παραδόσεις της πρεμιέρας

Αθλητικά

Πέντε από τα επτά ζευγάρια που ανέδειξε η κλήρωση του πρωταθλήματος Super League για την 1η αγωνιστική της σεζόν 2023-24 έχουν ξαναβρεθεί πάλι σε πρεμιέρα.

Πέντε από τα επτά ζευγάρια που ανέδειξε η κλήρωση του πρωταθλήματος Super League για την 1η αγωνιστική της σεζόν 2023-24 έχουν ξαναβρεθεί πάλι σε πρεμιέρα και μάλιστα τα δύο από αυτά περισσότερες από μια φορά, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της λίγκας.

Ο Παναθηναϊκός με τον Ατρόμητο είναι ουσιαστικά οι μόνοι αντίπαλοι που δεν έχουν συναντηθεί στο παρελθόν σε ξεκίνημα, αφού αυτή είναι η πρώτη παρουσία της Κηφισιάς στην κατηγορία, οπότε δεν θα μπορούσε να έχει παρελθόν με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Το ζευγάρι με τον μεγαλύτερο αριθμό αγώνων είναι ο Ολυμπιακός με τον Πανσερραϊκό, οι οποίοι έχουν συναντηθεί τέσσερις φορές σε πρεμιέρα, αλλά μόνο μια ήταν με γηπεδούχους τους ερυθρόλευκους. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1983 άνοιξαν την αυλαία με το μεταξύ τους παιχνίδι, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1.

Στην έδρα του Πανσερραϊκού βρέθηκαν το 1977-78 (Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 1-0), ενώ στις 7 Σεπτεμβρίου 1980 ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1. Η τελευταία τους συνάντηση σε πρεμιέρα ήταν στις 17 Σεπτεμβρίου 1989 (Πανσερραϊκος – Ολυμπιακός 1-1).

Δεύτερο ζευγάρι με πολλά ραντεβού είναι αυτό του ΟΦΗ με τον Άρη, με τους δύο αντιπάλους να έχουν συναντηθεί τελευταία φορά σε πρεμιέρα δύο χρόνια πριν, όταν στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 με γηπεδούχο την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά διατηρούν μια περίεργη παράδοση, αφού είχαν συναντηθεί και στις 24 Αυγούστου 2019 (Άρης – ΟΦΗ 1-1), δηλαδή βρίσκονται ανά διετία. Η πρώτη τους κόντρα σε αφετηρία πρωταθλήματος ήταν στις 18 Σεπτεμβρίου 2000, όταν ο Άρης είχε επικρατήσει στην Κρήτη με 2-3.

Στα υπόλοιπα ζευγάρια της αγωνιστικής υπάρχει το ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης που είχαν συναντηθεί και στις 25 Αυγούστου 2018 με τον Δικέφαλο να επικρατεί με 1-0. Η αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναιτωλικός υπήρχε στο πρόγραμμα της πρεμιέρας και το 2017-18, όπου οι Κιτρινόμαυροι επικράτησαν με 2-0. Το Βόλος – Λαμία ήταν ζευγάρι και στην αφετηρία του 2021-22, με την ομάδα της Μαγνησίας να επικρατεί με 2-1.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα θα είναι η ομάδα με την οποία η Κηφισιά θα ανοίξει την ιστορία της στη μεγάλη κατηγορία και το παράδοξο για την ομάδα της Ηπείρου είναι πως θα κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα ως γηπεδούχος έπειτα από πέντε διαδοχικές χρονιές που ξεκινούσε τις υποχρεώσεις της με εκτός έδρας αναμετρήσεις. Τελευταία φορά που το έκανε ως γηπεδούχος ήταν την σεζόν 2017-18, όταν επικράτησε με 3-0 του Ατρομήτου στα Γιάννινα.

