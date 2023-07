Κοινωνία

Missing alert για την εξαφάνιση 48χρονου

Η εξαφάνιση του 48χρονου σήμανε συναγερμό στις Αρχές. Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη του.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 48χρονου από την περιοχή της Ξάνθης.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Στις 18.07.2023, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από τον οικισμό Κένταυρος Ξάνθης ο Σαΐτ Ογλού Χασάν, 48 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Σαΐτ Ογλού Χασάν σήμερα, 19.07.2023 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και υπάρχει φόβος για τη ζωή του. Ο Σαΐτ Ογλού Χασάν έχει ύψος 1.58 μ., είναι αδύνατος, έχει γκρίζα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, λευκό πουκάμισο και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

