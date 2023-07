Πολιτική

Σύσκεψη για τις φωτιές: Υπό τον πρωθυπουργό ο σχεδιασμός των επόμενων ημερών

Με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε η σύσκεψη το Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας.

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) της Πολιτικής Προστασίας.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον Αρχηγό και τους επιτελείς του Πυροσβεστικού Σώματος για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης που είναι σε εξέλιξη στις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα και κυρίως για τα μέτωπα στη φωτιά της Δυτικής Αττικής και στη Ρόδο.

Επίσης έγινε σχεδιασμός για τις επόμενες ημέρες καθώς αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες με ακραίες θερμοκρασίες και πολύ χαμηλά ποσοστά υγρασίας.

Στη σύσκεψη μαζί με την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος συμμετείχαν οι Βασίλης Κικίλιας, Βαγγέλης Τουρνάς, Νότης Μηταράκης, Άκης Σκέρτσος, Χρήστος Τριαντόπουλος, Θανασης Κοντογεώργης και Βασίλης Παπαγεωργιου.

Ο Πρωθυπουργός αποχώρησε χωρίς να κάνει δήλωση.

