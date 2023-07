Κοινωνία

Ραφήνα: Τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Μαραθώνος (εικόνες)

Ηλικιωμένη οδηγός εμβόλισε δύο αυτοκίνητα. Ένας νεκρός και ένα σοβαρά τραυματισμένος. Πως συνέβη η τραγωδία.

Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, είναι το αποτέλεσμα του τραγικού τροχαίου που σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 στη Λεωφόρο Μαραθώνος στη Διασταύρωση της Ραφήνας, στο ύψος του Ιερού Ναού της Αναλήψεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός ΙΧ πέρασε με κόκκινο και εμβόλισε δύο ΙΧ που εκείνη την ώρα κινούνταν επί της Λεωφόρου Μαραθώνος προς τη Διασταύρωση, με τη σύγκρουση να είναι σφοδρή και το ένα από τα αυτοκίνητα να βρίσκεται αναποδογυρισμένο στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Η ηλικιωμένη οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε καθόλου παρόλο που το όχημά της έχει γίνει σμπαράλια ενώ στο τζιπ που βρέθηκε ανάποδα στο απέναντι πεζοδρόμιο και το οποίο είναι του ναυτοδικείου του Πολεμικού ναυτικού εγκλωβίστηκαν δύο άτομα

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας και προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τα δύο άτομα αλλά δυστυχώς λίγα λεπτά αργότερα οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον έναν χωρίς τις αισθήσεις του και τον δεύτερο σοβαρά τραυματισμένο.

Αυτή την ώρα γίνεται η απομάκρυνση των οχημάτων από το σημείο ενώ ακόμα παραμένουν εκεί οχήματα της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας και της Αστυνομίας

