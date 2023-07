Κοινωνία

Φωτιές: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πύρινα μέτωπα

Οι ρυθμίσεις της Τροχαίας για την κίνηση των οχημάτων και τη διακοπή της κυκλοφορίας στα πύρινα μέτωπα.

Από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, εφαρμόζονται κατά περίπτωση έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγορεύσεις, διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας, ώστε να διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα των πολιτών καθώς και η ακώλυτη κυκλοφορία των πυροσβεστικών και άλλων οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι για την περιοχή της Αττικής ισχύει η διακοπή κυκλοφορίας στην:

οδό Φυλής, από την Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλειστών,

επαρχιακή οδό Οινόης – Μαγούλας, από το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ,

επαρχιακή οδό Ελευσίνας – Θηβών, από τον κόμβο Μάνδρας προς Θήβα μέχρι τα όρια με Θήβα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,

οδό Αγ. Αικατερίνης από Μάνδρα έως Λ. Καταδρομών,

Λ. Καταδρομών και Γερμανικού.

Παράλληλα, για την περιοχή της Βοιωτίας εξακολουθεί να ισχύει η διακοπή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

στη Λεωφόρο Οινόης Σχηματαρίου – Ελευσίνας, από τη 14η χ/θ (Στεφάνι Βοιωτίας) έως την 7η χ/θ (περιοχή ΤΙΤΑΝ),

στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θηβών, από 33η χ/θ (θέση Άγιος Χριστόφορος) έως την 30η χ/θ (όρια με Νομό Αττικής), καθώς και

στην Επαρχιακή Οδό Πάνακτου – Οινόης Αττικής, από την 1η έως την 10η χ/θ.

Επιπλέον, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, από το ύψος του Κόμβου Αγίων Θεοδώρων μέχρι τον Κόμβο Επιδαύρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από την αριστερή και τη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, πλην όμως παραμένει κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να μην μετακινούνται προς αυτά τα σημεία ενώ λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που υπάρχει και σήμερα να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε περιοχές NATURA, εθνικούς δρυμούς, δάση και άλση.

