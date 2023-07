Κοινωνία

Ραφήνα - Τροχαίο στην Μαραθώνος: νεκρός υποπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού (εικόνες)

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του ναύτη που βρισκόταν στο αυτοκίνητο. Ηλικιωμένη "έφαγε" κόκκινο και τους εμβόλισε.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη λεωφόρο Μαραθωνος όταν ΙΧ αυτοκίνητο παραβίασε ερυθρό σηματοδότη με συνέπεια να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με δύο οχήματα, ένα εκ των οποίων ήταν του Πολεμικού Ναυτικού, που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΝ, στο δυστύχημα τραυματίσθηκε θανάσιμα ο υποπλοίαρχος (Ε) Σ.Κ., ενώ ο ναύτης (ΔΙΑΧ) Π.Ν. μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί οι οικείοι τους, ενώ οι συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Β' τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και το Πολεμικό Ναυτικό.

Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.

