Τέμπη: fake news ότι πέθανε ο Γεράσιμος, ο μόνος επιζών του πρώτου βαγονιού

H ψεύτικη είδηση ότι 21χρονος φοιτητής, μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού της μοιραίας αμαξιστοιχίας, έφυγε από τη ζωή, εμφανίστηκε στα social media.

Τα social media, κατακλύστηκαν νωρίτερα από την ψεύτική είδηση ότι έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδινε ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού Γεράσιμος - Ιάσονας από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Σε fake news αποδίδει η θεία του Γεράσιμου την είδηση του «θανάτου» του που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ίδια στο Newsbomb.gr, ο Γεράσιμος είναι ζωντανός και συνεχίζει να δίνει τη μάχη του. «Δεν ξέρω πως έχει προκύψει η είδηση του θανάτου του ανιψιού μου, του Γεράσιμου. Θα το δει ο πατέρας του και θα τρελαθεί».

Ο 21χρονος φοιτητής από τον Βόλο, μοναδικός επιζώντας του πρώτου βαγονιού, βρισκόταν στο Ανόβερο της Γερμανίας για αποθεραπεία, μετά από 100 και πλέον μέρες στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Όμως, εκεί μολύνθηκε από ενδονοσοκομειακό μικρόβιο και οι γιατροί έκριναν ότι, πρέπει να επιστρέψει στη ΜΕΘ του αρχικού νοσοκομείου προτού συνεχίσει την αποθεραπεία του στη Γερμανία.

Έτσι, ο νεαρός επέστρεψε στη ΜΕΘ της Λάρισας, όπου νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση, διασωληνωμένος, για να καταπολεμήσει το μύκητα που του «επιτέθηκε» και να επιστρέψει στο Ανόβερο, για να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του.

