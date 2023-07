Κόσμος

Φωτιές: Το Ισραήλ στέλνει πυροσβεστικά αεροπλάνα στην Ελλάδα

Με εντολή του Πρωθυπυοργού του Ισραήλ, πετούν για την Αθήνα τα πυροσβεστικά αεροσκάφη για να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από τη Μοίρα Ελάντ για να βοηθήσουν την Ελλάδα για όσο διάστημα χρειαστεί, θα στείλει το Ισραήλ με απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η κυβέρνηση του Ισραήλ θα σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας καθώς καταπολεμά τις τεράστιες πυρκαγιές και εκτιμά τη συμβολή της στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών στο Ισραήλ την τελευταία δεκαετία, διαμηνύει σε μήνυμά του στο Twitter ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Τεράστιες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο. Η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε από το Ισραήλ να στείλει πυροσβεστικά αεροσκάφη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποφάσισε να στείλει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη από τη Μοίρα Ελάντ για να βοηθήσουν την Ελλάδα για όσο διάστημα χρειαστεί. Η κυβέρνηση του Ισραήλ θα σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας καθώς καταπολεμά τις τεράστιες πυρκαγιές και εκτιμά τη συμβολή της Ελλάδας στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών στο Ισραήλ την τελευταία δεκαετία» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τα αεροπλάνα της πυροσβεστικής θα απογειωθούν αύριο (Πέμπτη) το πρωί, μαζί με τους επαγγελματίες και τον συνοδευτικό εξοπλισμό, και μέσα στο επόμενο τριήμερο θα πραγματοποιηθούν οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και αρωγής, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας και της Υπηρεσίας Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Ισραήλ. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης θα ξεκινήσουν με την άφιξη των πληρωμάτων στην Ελλάδα το αργότερο έως τις 14:00 με εκτιμώμενη ημερομηνία επιστροφής την ερχόμενη Κυριακή.

Η βοήθεια περιλαμβάνει δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου «Airtractor» της εναέριας μοίρας πυρόσβεσης μαζί με μια ομάδα τεσσάρων πιλότων, εξειδικευμένα πληρώματα εδάφους και ειδικών για δασικές πυρκαγιές καθώς και συναφή εξοπλισμό, όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση. Τα πυροσβεστικά αεροπλάνα θα συνοδεύονται από μεταγωγικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ. Η βοήθεια που παρέχεται από το υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας και την Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Ισραήλ αποτελεί μέρος της γόνιμης συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ του Ισραήλ και της Ελλάδας, πολλών ετών, προστίθεται.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Itamar Ben Gvir ανέφερε: «Σε συντονισμό με το Γραφείο του Πρωθυπουργού, διέταξα την απογείωση των πυροσβεστικών αεροσκαφών, τα οποία αυτές τις ημέρες είναι προετοιμασμένα για οποιοδήποτε σενάριο. Οι επιχειρήσεις πυρόσβεσης των ομάδων θα συνταχθούν με τις πυροσβεστικές δυνάμεις επί τόπου. Η ταχεία προετοιμασία των ομάδων έγινε δυνατή χάρη στη συνεργασία όλων των εταίρων».

Συνεργάστηκαν στην επιχείρηση βοήθειας: το Γραφείο του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας, Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Ισραήλ, η Αεροπορική Μονάδα της Αστυνομίας του Ισραήλ, το υπουργείο Εξωτερικών, οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, ο πρέσβης του Ισραήλ και η ελληνική πρεσβεία.

