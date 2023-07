Κοινωνία

Δολοφονία τρανς: Πως εξιχνιάστηκε το έγκλημα

Πώς οδηγήθηκαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης οι Αρχές. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής η ανθρωποκτονία 46χρονης τρανς γυναίκας από την Κούβα, που είχε γίνει στις 10/7 σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για την υπόθεση σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος 35χρονου αλλοδαπού από το Μπαγκλαντές, ο οποίος συνελήφθη με ένταλμα σήμερα το μεσημέρι.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το θύμα εντοπίστηκε, στις 10/7, νεκρό στο διαμέρισμα όπου διέμενε, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, την τραχηλική χώρα, στη ραχιαία επιφάνεια, στον αριστερό βραχίονα, στην κοιλιακή χώρα, καθώς και στα άνω άκρα. Παράλληλα, το διαμέρισμα παρουσίαζε εικόνα εκτεταμένης έρευνας, προηγηθείσας πάλης, ενώ παρατηρήθηκε πλήθος κηλίδων αίματος.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, ακολούθησε συνδυαστική παρατήρηση και αντιπαραβολή πληροφοριακών και τεχνικών στοιχείων, τα οποία συνέλεξε ειδική επιχειρησιακή ομάδα από τον τόπο του εγκλήματος και την ευρύτερη περιοχή.

Από την αξιολόγηση των στοιχείων καθώς και από την περαιτέρω ανάλυση προανακριτικών και εγκληματολογικών δεδομένων, που προέκυψαν με τη συνδρομή του Τμήματος Εξερευνήσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 35χρονου στην υπόθεση.

Στην συνέχεια ακολούθησαν αναζητήσεις, στο πλαίσιο των οποίων ο 35χρονος εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και προσήχθη στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, όπου στην κατοχή του βρέθηκαν επιπλέον στοιχεία που τον συνδέουν με τον τόπο του εγκλήματος.

Σε επακόλουθη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών.

