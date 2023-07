Κοινωνία

Τέμπη - Νομοθετική ρύθμιση: Άρση απορρήτου για τους εμπλεκόμενους στο δυστύχημα

Νομοθετική ρύθμιση έχει δρομολογηθεί για την άμεση άρση απορρήτου έρχεται ώστε να βρεθούν τα αίτια. Ελεύθερος ο διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου του ΟΣΕ

Κυβερνητική νομοθετική παρέμβαση έχει δρομολογηθεί μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, για να αναζητηθούν πλήρως τα αίτια του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, προκειμένου να λυθούν τα χέρια των ειδικών εφετών ανακριτών που χειρίζονται την υπόθεση και να μπορούν να ανοιχθούν τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στους υπαίτιους ή σε όσους συνέβαλαν στο τραγικό αυτό δυστύχημα.

Αναλυτικότερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης, με επείγουσα νομοθετική ρύθμιση θα προσθέσει στο άρθρο 291 του νέου Ποινικού Κώδικα, νέα, τέταρτη, παράγραφο, με την οποία θα επιτρέπεται η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών στις περιπτώσεις διατάραξης της ασφάλειας και των επικίνδυνων παρεμβάσεων στα συγκοινωνιακά μέσα σταθερής τροχιάς, των πλοίων και των αεροσκαφών.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου 2023, κοντά στον οικισμό του Ευαγγελισμού Λάρισας, με την σφοδρή, μετωπική σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας της εταιρείας Hellenic Train με εμπορική αμαξοστοιχία, με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό και την ανάφλεξη κάποιων συρμών, προκάλεσε τον θάνατο 57 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 85.

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου του ΟΣΕ

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε σήμερα ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου του ΟΣΕ, ο οποίος κατείχε αυτή την θέση από τον Δεκέμβριο του 2019 έως και τον Ιούνιο 2020, μετά την απολογία του στον εφέτη ανακριτή Λάρισας, για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Με την απολογία και του συγκεκριμένου γενικού διευθυντή, ολοκληρώθηκε ένα μέρος της ανάκρισης από τις δικαστικές αρχές της Λάρισας και είχε ως αποτέλεσμα τις ποινικές διώξεις πέντε στελεχών του ΟΣΕ.

Παράλληλα, στο Κοινοβούλιο διαβιβάστηκε η δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αναφορικά με τη σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ για την τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση στον σιδηρόδρομο.

Με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος και την κείμενη νομοθεσία, η δικογραφία διαβιβάστηκε, για να διερευνηθούν από τη Βουλή τυχόν ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Σπίρτζη.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του Ιουλίου περισσότερα από 25 μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί ως ύποπτοι για να καταθέσουν ανωμοτί στο ελληνικό γραφείο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, καθώς φέρονται ως εμπλεκόμενοι με την εν λόγω σύμβαση και τη μη υλοποίησή της.?

