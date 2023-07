Πολιτική

Μητσοτάκης - Ελπιδοφόρος: Τι είπαν για την ψήφο αποδήμων

Τι συζήτησαν κατά τη διάρκεια της συνάντησής του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, στο Μέγαρο Μαξίμου

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο πλαίσιο αυτής, ο κ. Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε τη στήριξή του στο πνευματικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο της Αρχιεπισκοπής και ευχαρίστησε τον κ. Ελπιδοφόρο για τις υπηρεσίες που παρέχει στην ομογένεια, ενώ συζητήθηκε επίσης το νομοσχέδιο για την άρση των περιορισμών όσον αφορά στη δυνατότητα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα είναι δυνατή η υπερψήφιση του νομοσχεδίου από περισσότερους από 200 βουλευτές, σημειώνοντας ότι η διευκόλυνση των ψηφοφόρων που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους αλλά διαμένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας θα αποτελούσε «μία επανάσταση για την πολιτική συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στα κοινά της πατρίδας».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την εκλογική του νίκη κι εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στο νομοσχέδιο, προσθέτοντας ότι «είναι κάτι που περιμένουν όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού», ώστε να αρθούν οι σημερινοί περιορισμοί και να μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας τους, καθώς θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά της Ελλάδας.

