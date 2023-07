Super League: Στην Κηφισιά ο Νίνης

Αθλητικά

Στην "νεοφώτιστη" θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ο Σωτήρης Νίνης.

Η Κηφισιά θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Σωτήρη Νίνη. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τον ΠΑΣ Γιάννινα, υπέγραψε στους νεοφώτιστους και αναμένεται να τους βοηθήσει σημαντικά, στην παρθενική εμφάνισή τους στη Super League.

Ο Νίνης ξεκίνησε την καριέρα του από τον Παναθηναϊκό, κάνοντας το επαγγελματικό ντεμπούτο του σε ηλικία 16 ετών, 9 μηνών και 4 ημερών, σε αγώνα με αντίπαλο το Αιγάλεω, ενώ, στο διάστημα που ακολούθησε, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε αγώνα της Α΄ Εθνικής κι ο νεότερος που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Λίγες εβδομάδες μετά την ενηλικίωσή του, έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Ανδρών -είχε προηγηθεί η παρουσία του στον τελικό του Ευρωπαϊκού Νέων με την Εθνική, διοργάνωση στην οποία αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης.

Με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε το νταμπλ το 2010, ενώ το 2012 μεταγράφηκε στην Ιταλία και την Πάρμα, όπου κατέγραψε 15 συμμετοχές. Ένα χρόνο αργότερα επέστρεψε ως δανεικός στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ (23 συμμετοχές), για να επιστρέψει στο «τριφύλλι» τον Ιανουάριο του 2015, όπου έμεινε 12 μήνες. Συνολικά, και στις δύο θητείες του στους «πράσινους», ο Νίνης κατέγραψε 173 συμμετοχές, 17 γκολ και 28 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Μετά το δεύτερο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε στο Βέλγιο με τη Σαρλερουά (27 συμμετοχές, 4 γκολ και 7 ασίστ) και τη Μαλίν (2 συμμετοχές) και στο Ισραήλ με τη φανέλα της Πέταχ Τίκβα (7 συμμετοχές) και της Ασκελόν (22 συμμετοχές, 4 γκολ και 9 ασίστ). Το καλοκαίρι του 2020 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμού του Βόλου, στον οποίο έμεινε για δύο χρόνια, με απολογισμό 47 συμμετοχές (1 γκολ και 6 ασίστ), ενώ την περσινή αγωνιστική περίοδο βρέθηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα, με τον οποίο είχε 8 συμμετοχές στη Super League.

Στο σύνολο της καριέρας του, ο Σωτήρης Νίνης μετράει 187 συμμετοχές στη Super League και 29 στο Κύπελλο Ελλάδας. Επίσης, έχει 35 συμμετοχές σε Champions League και Europa League με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Με το εθνόσημο στο στήθος, έχει αγωνιστεί 33 φορές με την εθνική ανδρών, συμμετέχοντας τόσο στο Mundial 2010 όσο και στο Euro 2012, ενώ έχει επίσης 13 συμμετοχές στη Νέων και 8 συμμετοχές στην Ελπίδων.

Super League: 70η ομάδα που παίρνει το βάπτισμα η Κηφισιά

Η Κηφισιά είναι η νεοφώτιστη ομάδα της Super League/A’ Εθνικής και γίνεται ο 70ός σύλλογος που συμμετέχει στη διοργάνωση από την απαρχή της, η οποία έγινε το 1959-60, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της λίγκας.

Τότε συμμετείχαν 16 ομάδες στην πρώτη απόπειρα και στη συνέχεια έμπαιναν νέοι. Φυσικό είναι το ρεκόρ νέων «εγγραφών» να έγινε μόλις στη δεύτερη σεζόν με τον Ατρόμητο Πειραιά, τον Θερμαϊκό και το Φωστήρα να είναι οι τρεις της αρχής.

Η τελευταία «διπλή εγγραφή» έγινε το 2008-09, όταν ο Θρασύβουλος και ο Πανθρακικός ήταν οι δύο ομάδες που αγωνίστηκαν για πρώτη φορά στην Super League. Ήταν η 65η και η 66η ομάδα που μπήκαν σε αυτή τη λίστα, ενώ στη συνέχεια προσέθεσαν τα ονόματα τους ο Πλατανιάς (2012-13), η Λαμία (2017-18) και ο Βόλος το 2019-20.

O Πανσερραϊκός που επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία, είχε κάνει την παρθενική του εμφάνιση το 1965-66 και ήταν η 26η ομάδα που έβαζε το όνομα της στη λίστα με τις συμμετοχές της ιστορίας της Super League/Α’ Εθνικής.

